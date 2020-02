Фильм "1917" получил "Оскар" за работу оператора

"Оскар" вручили оператору Роджеру Дикинсу. В 2018 году он также получил золотую статуэтку за операторскую работу в фильме "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049). Картина "1917" режиссера Сэма Мендеса повествует о Первой мировой войне и о двух молодых солдатах, которым поручено доставить секретную депешу через занятую противником территорию.

В номинации также были представлены следующие фильмы: "Ирландец" (The Irishman), "Джокер" (Joker), "Маяк" (The Lighthouse) и "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood).

В категории за лучший монтаж победу одержала картина "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari). Награды были вручены Эндрю Баклэнду и Майклу Маккаскеру.

В номинации также были представлены следующие ленты: "Ирландец", "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), "Джокер" и "Паразиты" (Gisaengchung).