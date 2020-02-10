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Оскар-2020

Фильм "1917" получил "Оскар" за работу оператора

Картина Сэма Мендеса повествует о Первой мировой войне и о двух молодых солдатах, которым поручено доставить секретную депешу через занятую противником территорию
Роджер Дикинс AP Photo/Chris Pizzello
Описание
Роджер Дикинс
© AP Photo/Chris Pizzello

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Фильм "1917" в воскресенье был удостоен премии "Оскар" в номинации за лучшую работу оператора. Трансляцию 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств ведет телеканал ABC из голливудского театра Dolby.

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"Оскар" вручили оператору Роджеру Дикинсу. В 2018 году он также получил золотую статуэтку за операторскую работу в фильме "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049). Картина "1917" режиссера Сэма Мендеса повествует о Первой мировой войне и о двух молодых солдатах, которым поручено доставить секретную депешу через занятую противником территорию.

В номинации также были представлены следующие фильмы: "Ирландец" (The Irishman), "Джокер" (Joker), "Маяк" (The Lighthouse) и "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood).

В категории за лучший монтаж победу одержала картина "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari). Награды были вручены Эндрю Баклэнду и Майклу Маккаскеру.

В номинации также были представлены следующие ленты: "Ирландец", "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), "Джокер" и "Паразиты" (Gisaengchung).

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