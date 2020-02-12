Калягин призвал не путать свободу художественного замысла со вседозволенностью

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин призвал "не впадать в моралите" в отношении театральных постановок, художественные решения в которых можно объяснить замыслом режиссера.

"Страна стала другой, немножко некоторые путают свободу и вседозволенность, давайте не будем впадать в моралите, это тоже гнусно. У меня лозунг такой: в театре все может быть, кроме скуки и пошлости", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам Года театра, отвечая на вопрос о бескультурье в современных спектаклях.

По его словам, сменилось поколение, и современных театральных деятелей необходимо обучать.

Он также подчеркнул, что в вопросах культуры на сцене "каждый должен ориентироваться на свое воспитание". "То, что нам не хватает режиссеров, мы знаем и мучаемся. Нам не хватает современной драматургии. Нужны драматургические талантливые произведения, которые по-другому будут осмысливать нашу жизнь и реальность", - поделился он.

Ранее экс-министр культуры РФ Владимир Мединский выразил сожаление, что со сцен некоторых театров России звучит мат, несмотря на нормы российского законодательства, согласно которым "при публичном, общественном демонстрировании спектакля или кино использование нецензурной лексики запрещено".