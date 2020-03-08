В Италии из-за коронавируса закроют все учреждения культуры

РИМ, 8 марта. /ТАСС/. Все итальянские учреждения культуры закрываются из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом объявил в воскресенье министр культуры Дарио Франческини.

"С сегодняшнего дня в Италии будут закрыты кино, театры, музеи, отменены концерты. Это - тяжелый выбор", - написал министр в своем Twitter.

Корреспонденту ТАСС подтвердили закрытие крупной выставки Рафаэля, открывшейся менее недели назад в римском выставочном зале "Скудерие дель Квиринале". "Да, мы закрываемся", - подтвердили в "Скудерие". Там также указали, что сроки открытия зависят от дальнейших распоряжений правительства.

Ночью премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новое распоряжение об ужесточении карантинных мер во всей северной области Ломбардия, а также 14 провинциях городов (включая Венецию) в еще четырех областях на севере - Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт. Жителям указанных районов запрещается покидать место жительства, всем остальным - въезжать в них.

Поскольку детали готовящегося указа просочились в прессу, в субботу вечером начался массовый исход жителей Милана (административный центр Ломбардии) и других городов. Местные власти ряда указанных зон выражают несогласие в решениями правительства.

Согласно последним данным, в Италии в настоящий момент насчитывается более 5 тыс. инфицированных коронавирусом, число летальных исходов достигло 233, излечившихся чуть менее 600. Всего с начала вспышки в стране заразились коронавирусом 5883 человека, 1,2 тыс. только за последние сутки.