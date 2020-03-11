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Распространение коронавируса нового типа

Спектакль Серебренникова Outside в Берлине отменили из-за коронавируса

Зрителям вернут деньги за билеты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Берлина отменили Международный фестиваль новой драмы FIND, в рамках которого должен был состояться спектакль Кирилла Серебренникова Outside. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе организатора гастролей фонда M.ART.

10 марта сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер сообщил, что власти германской столицы решили отменить крупные культурные мероприятия на государственных театральных, оперных и концертных площадках до 19 апреля. Его слова привела телерадиокомпания RBB.

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"Фестиваль FIND, в рамках которого должен был состоятся показ спектакля Кирилла Серебренникова Outside, отменен по решению Управления Сената Берлина по культуре и вопросам Европы", - сказали в пресс-службе организатора гастролей фонда M.ART. Отмечается, что стоимость билетов будет возвращена зрителям.

Спектакль Outside посвящен творчеству пекинского фотографа Рена Ханга, который покончил жизнь самоубийством в свой 30-й день рождения в 2017 году. В течение нескольких лет он был увлечен искусством эротической фотографии. Премьера постановки состоялась в 2019 году на Авиньонском театральном фестивале.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 27 и достигло 1139. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без симптомов. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями. Умерли от последствий коронавируса двое жителей ФРГ в возрасте 89 и 78 лет.

Теги
ГерманияСеребренников, Кирилл СеменовичРаспространение коронавируса нового типа
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