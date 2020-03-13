Премьеру новой части "Форсажа" перенесли почти на год из-за коронавируса

Премьеру девятой части франшизы кинокомпании Universal "Форсаж" перенесли почти на год из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC .

Изначально планировалось, что картина об истории уличного гонщика Доминика Торетто и его команды выйдет в мае этого года. Теперь же дату премьеры перенесли на 2 апреля 2021 года.

"Поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае этого года <...> Такое решение было принято из соображений безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram фильма.

Как отмечает CNBC, это уже четвертая голливудская картина, премьеру которой пришлось отложить из за COVID-19. Ранее соответствующее решение было принято в отношении комедии "Кролик Питер 2", нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" и ленты "Тихое место 2".