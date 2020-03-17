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Дизайнер расшифровал надпись в "Супрематическом кресте" Покраса Лампаса

По версии дизайнера Юрия Остроменцкого, в работе художника заложена фраза "Товарищ, помни, цензура не должна влиять на искусство"
Покрас Лампас и Софико Шеварднадзе "Просто о сложном"
Описание
Покрас Лампас и Софико Шеварднадзе
© "Просто о сложном"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Шрифтовой дизайнер Юрий Остроменцкий расшифровал каллиграфию художника Покраса Лампаса в работе "Супрематический крест", созданной в Екатеринбурге. Его версия прозвучала в программе с участием Лампаса "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

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В июле 2019 Покрас Лампас расписал Площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге цитатами из манифеста Казимира Малевича. Спустя несколько дней коммунальные службы начали закрашивать граффити, занимавшую свыше 6,5 тыс. кв. м, залив примерно десятую ее часть гудроном. В октябре художник вернулся в Екатеринбург и отреставрировал арт-объект, обратив внимание, что расшифровать код на кресте никто не может.

"Товарищ, помни, цензура не должна влиять на искусство", - такая фраза, по версии дизайнера Юрия Остроменцкого, заложена в работе художника.

Сам Покрас Лампас в интервью подчеркнул, что он выступает за многослойность и не действует в лоб. "Ты не представляешь, какое давление на меня было не от православных, а вообще от людей по всем позициям. И принять любое решение в этом случае - это поменять свое решение. Я делаю так, как важно мне, - сказал художник, добавив, что никогда не ставил себе цель с кем-то бороться или воевать.

"Людей провоцировать можно очень просто, необязательно для этого расписывать большую площадь", - отметил Лампас.

О Манифесте и хэштегах

Лампас также рассказал, что ведет работу над своим собственным манифестом, причем делает это в понятной молодежи среде - соцсети Instagram.

"Манифест - в процессе... Я вообще считаю, что манифестация в 21 веке ушла от того, что было принято в веке 20-м. Меняется среда, сейчас среда - это социальная сеть, - отметил он. - То есть, то, что я пишу в Instagram по сути является манифестом".

Лампас также рассказал, что при помощи хэштега #каллиграфутуризм в соцсети можно отследить всю мозаику. "Сейчас по хэштегу #каллиграфутуризм
(сочетание каллиграфии, стрит-арта, перформанса, размышлений о прошлом и будущем - прим. ТАСС) можно найти тысяч 13 работ, если не 15 и больше. Люди сами подхватывают, сами что-то пишут, сами на эту тему что-то генерируют, а я смотрю на это и впитываю. Люди сами что-то дополняют, мне это интересно, я из этого тоже черпаю какие-то определенные мысли", - пояснил Покрас Лампас.

Художник также отметил, что старается не заканчивать свои произведения для того, чтобы в более взрослом возрасте понять новые смыслы. "Я могу что-то додумать, на более взрослом своем этапе. И я по этой причине не делаю никогда какой-то осмысленный конец - что вот, это направление сформировалось, оно такое", - сказал он.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в 10 дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, художников, предпринимателей.

О художнике

Покрас Лампас (это псевдоним художника) родился в 1991 году в городе Королев Московской области. Настоящее имя - Арсений. Основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей, создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

В 2015 году он создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" (сейчас здесь расположен культурный центр) в Москве, художественное произведение занимает площадь более 1,6 кв. м.

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