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Распространение коронавируса нового типа

Фестиваль "Мир русского театра" в Париже перенесли на осень из-за ситуации с коронавирусом

Фестиваль должен был открыться 4 июня

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль "Мир русского театра", который должен был открыться 4 июня в Париже, перенесен на осень из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе мероприятия.

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"Дирекция международного фестиваля "Мир русского театра" вынуждена принять решение о переносе сроков проведения форума из-за ситуации с коронавирусом в мире. Фестиваль русскоязычных коллективов "Мир русского театра" должен был открыться 4 июня в Париже и пройти в рамках проекта "Русские сезоны". По предварительным планам, фестиваль "Мир русского театра" пройдет в Париже осенью этого года", - сообщили в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, участниками фестиваля должны были стать 49 театров из Европы, Азии, Америки и Австралии. Планировалось, что восемь отобранных работ покажут на трех театральных площадках Парижа с 4 по 7 июня. Среди них театр Xameleon из Великобритании, театр "Товарищество актеров" из Израиля, Центр интернационального театра из Италии, Русский молодежный театр из Канады, Театр 33 и Arlekin Players из США, театр "МА-АРТ" из Франции, а также театр Synthese из Швейцарии.

"Возможности проведения форума по воле обстоятельств практически сведены к нулю, и решение о переносе осталось единственно возможным", - цитируют в пресс-службе президента фестиваля и главного редактора журнала "Театрал" Валерия Якова.

Международный фестиваль "Мир русского театра" организован журналом "Театрал" и некоммерческим фондом культурных и гуманитарных инициатив "Мир театрала" в 2017 году. Членами экспертного совета являются доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ, театральный критик Ольга Егошина, телеведущий, писатель и режиссер Андрей Максимов, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой и другие.

Теги
РоссияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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