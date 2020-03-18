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Распространение коронавируса нового типа

В театре "Современник" стартовал антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов"

На сайте театра каждый вечер в 19:00 мск будет появляться новое видео с рассказами Антона Павловича Чехова

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московский театр "Современник" открыл в среду антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов". Об этом ТАСС сообщила заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

"В условиях, когда из-за эпидемии коронавируса введен запрет на публичные мероприятия, артистам "Современника" очень важно сохранить общение со своими зрителями. На сайте и в соцсетях театра объявлено, что каждый вечер в 19:00 мск, в момент начала спектакля, на официальных страницах театра будет появляться новое видео с рассказами Антона Павловича Чехова", - проинформировала собеседница агентства.

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В обращении также говорится: "Нам очень грустно без вас сейчас, когда театр закрыт из-за эпидемии коронавируса. Мы уже соскучились, а до 10 апреля еще столько дней. Словом, давайте оставаться на связи".

"Сегодня проект стартовал рассказом "Студент" в исполнении Владислава Ветрова, завтра его подхватит Сергей Гармаш, который прочтет "Недоброе дело". Так что следите за сайтом", - сказала Кузнецова.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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