Онлайн-концерт Мацуева в Московской филармонии посмотрели более 1,5 млн человек

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Трансляцию открытия специальной серии Московской филармонии "Домашний сезон" при участии народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства культуры РФ.

"20 марта Денис Мацуев открыл своим выступлением серию концертов на площадке Московской филармонии и исполнил фортепианный цикл П. И. Чайковского "Времена года" перед интернет-аудиторией. Численность онлайн-зрителей в России составила более 1,5 млн человек, что в тысячу раз превышает вместимость Концертного зала им П. И. Чайковского, на сцене которого выступал артист", - подчеркнули в ведомстве.

Прямая трансляция "Домашнего сезона" обеспечивается совместно с холдингом "Газпром-медиа" и проходит в сверхвысоком качестве UltraHD 4K на платформе Premier и в социальной сети "Одноклассники", а также на десятках российских и зарубежных онлайн-площадок: портале "Культура.РФ", официальном сайте филармонии и других. "Во время интернет-трансляции концерта Дениса Мацуева зрители активно реагировали комментариями, благодарили, выражали интерес, поддержку и "бурно аплодировали" соответствующими картинками и символами", - отметили в Минкультуры. Записи выступлений будут доступны в бесплатном каталоге Московской филармонии - "Виртуальном концертном зале".

Проект "Домашний сезон" запущен на время ограничения массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. До 10 апреля в концертной серии примут участие Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", пианисты Лукас Генюшас, Борис Березовский, Андрей Гугнин, Филипп Копачевский, Николай Луганский, Дмитрий Маслеев, Максим Емельянычев и Алексей Мельников, скрипачи Никита Борисоглебский и Павел Милюков, виолончелисты Александр Бузлов, Борис Андрианов и Александр Рамм, гитарист Артем Дервоед, кларнетист Валентин Урюпин. Все они согласились поддержать инициативу бесплатно.

Минкультуры РФ ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса.