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Концерт Пласидо Доминго в "Зарядье" отменен

Он должен был состояться 28 апреля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Запланированное на 28 апреля выступление испанского певца и дирижера Пласидо Доминго в московском зале "Зарядье" отменено, об этом свидетельствуют данные на сайте площадки в воскресенье.

Согласно афише, Доминго должен был дирижировать "Реквиемом" Джузеппе Верди в исполнении Государственного оркестра России им. Евгения Светланова и Академического большого хора "Мастера хорового пения".

Ранее в воскресенье Доминго заявил, что у него выявили коронавирус.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в столице. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. С 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

Теги
РоссияДоминго, Пласидо
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