Концерты без зрителей и виртуальные выставки пройдут на Дальнем Востоке

ТАСС, 27 марта. Картинная галерея в Приморье впервые проведет открытие выставки в онлайн-режиме, а филармония в Хабаровске - концерт в новом для себя формате, без зрителей. Библиотека на Камчатке будет транслировать передачи о вкладе в Великую Отечественную войну, а на Сахалине в пятницу откроются онлайн-выставки, сообщили ТАСС представители учреждений культуры.
Президент России Владимир Путин в связи с распространением коронавируса объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены.
"К сегодняшнему дню у нас была подготовлена выставка художника Виталия Медведева, мы проделали большую работу по созданию экспозиции. Но теперь, впервые в истории галереи, придется проводить открытие выставки в онлайн-режиме, без гостей с помощью трансляции. Сегодня выставка откроется, в следующие два дня ее еще смогут посетить одиночные гости, а потом, как и сказал президент, будем закрываться", - сообщила ТАСС директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.
Она добавила, что специалисты галереи готовят онлайн-экскурсию по постоянной экспозиции галереи, информационные арт-блоки, рассказывающие о жизни музея, его фондах, реставрационной. Это позволит зрителям с помощью интернета побывать в помещениях, которые обычно закрыты для них.
Хабаровская филармония, в свою очередь, впервые проведет концерт без зрителей: Дальневосточный академический симфонический оркестр 28 марта откроет серию выступлений "Классика на дом". Онлайн-трансляции позволят музыкантам не расставаться с публикой, первая из них состоится вечером 28 марта в эфире телеканала "Хабаровск".
Центральная городская библиотека Петропавловска-Камчатского вынужденные каникулы использует для того, чтобы рассказать о вкладе юных жителей региона в победу в Великой Отечественной войне, видеолекции для всех желающих проведет краевед Ирина Кисличенко. "Камчатку как-то незаслуженно считают тылом Великой Победы, хотя, географически мы расположены на самой границе, неподалеку от Японии. Здесь был сформирован большой ополченческий полк, в него входило много женщин и подростков, пока все мужчины были на фронте, и эти страницы нашей истории могут рассказать массу удивительных историй. Две наших передачи рассказывают о совсем юных ребятах, которые провели свое детство под раскаты военного грома", - сообщила ТАСС Кисличенко.
В онлайн-формате
Мероприятия в онлайн-формате пройдут также в Сахалинской области. Так, Сахалинский литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" проведет виртуальные экскурсии, посвященные старообрядцам и встрече Антона Чехова с начальником острова Владимиром Кононовичем и генералгубернатором Приамурья Андреем Корфом. Также виртуальным посетителям представят экспонаты, которые находятся в тематическом комплексе "Кабинет чиновника" экспозиции "Человек и Сахалин глазами Антона Чехова".
В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и два - в Бурятии.