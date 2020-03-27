Концерты без зрителей и виртуальные выставки пройдут на Дальнем Востоке

ТАСС, 27 марта. Картинная галерея в Приморье впервые проведет открытие выставки в онлайн-режиме, а филармония в Хабаровске - концерт в новом для себя формате, без зрителей. Библиотека на Камчатке будет транслировать передачи о вкладе в Великую Отечественную войну, а на Сахалине в пятницу откроются онлайн-выставки, сообщили ТАСС представители учреждений культуры.

Президент России Владимир Путин в связи с распространением коронавируса объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены.

"К сегодняшнему дню у нас была подготовлена выставка художника Виталия Медведева, мы проделали большую работу по созданию экспозиции. Но теперь, впервые в истории галереи, придется проводить открытие выставки в онлайн-режиме, без гостей с помощью трансляции. Сегодня выставка откроется, в следующие два дня ее еще смогут посетить одиночные гости, а потом, как и сказал президент, будем закрываться", - сообщила ТАСС директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

Она добавила, что специалисты галереи готовят онлайн-экскурсию по постоянной экспозиции галереи, информационные арт-блоки, рассказывающие о жизни музея, его фондах, реставрационной. Это позволит зрителям с помощью интернета побывать в помещениях, которые обычно закрыты для них.

Хабаровская филармония, в свою очередь, впервые проведет концерт без зрителей: Дальневосточный академический симфонический оркестр 28 марта откроет серию выступлений "Классика на дом". Онлайн-трансляции позволят музыкантам не расставаться с публикой, первая из них состоится вечером 28 марта в эфире телеканала "Хабаровск".