{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Константин Хабенский станет героем первого выпуска "Мхатовских пятниц" в режиме онлайн

Встреча с актером в режиме онлайн состоится 8 мая в 14:00

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса нового типа продолжит серию своих "Мхатовских пятниц" в режиме онлайн. Героем первого выпуска проекта в новом формате 8 мая станет народный артист РФ Константин Хабенский, сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

"В этом сезоне в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова появился новый проект - "Мхатовские пятницы". Это неформальные встречи с актерами разных поколений Художественного театра. Ведущий цикла - журналист Вадим Верник", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что героями вечеров становились народные артисты России Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Ирина Мирошниченко, Алексей Кравченко, Сергей Сосновский, а также молодые актеры театра, организовавшие свою музыкальную группу "Жена в очках". "Все "Мхатовские пятницы" сейчас доступны на YouTube-канале театра", - уточнила пресс-атташе.

"В дни карантина Художественный театр решил временно перевести этот проект в онлайн-формат, - продолжила Витвицкая. "Теперь встречи с актерами зрители могут увидеть в Instagram МХТ имени А. П. Чехова", - уточнила она.

Пресс-атташе сообщила, что первая встреча в режиме онлайн состоится 8 мая в 14:00 мск, ее героем станет народный артист России Константин Хабенский. "Театр предложил будущим зрителям этой встречи задавать свои вопросы любимому актеру в социальных сетях театра", - сказала Витвицкая. "Тот, кто задаст самый интересный вопрос, получит от Константина Хабенского приз", - добавила она.

"Я рад, что наш проект продолжает жить в новом формате. И очень надеюсь, что по окончании карантина "Мхатовские пятницы" вернутся на сцену", - сказал ведущий проекта, заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник, чьи слова привела пресс-атташе театра.

О Хабенском

Константин Хабенский - советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, общественный деятель. Родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне - Российский государственный институт сценических искусств), где учился на курсе педагога Вениамина Фильштинского.

После окончания вуза Хабенский на протяжении одного года служил в экспериментальном театре "Перекресток". В середине 1990-х годов работал в московском театре "Сатирикон". Вернувшись в Санкт-Петербург, поступил в труппу Академического театра имени Ленсовета, где был задействован в постановках "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера, "В ожидании Годо" по произведению Сэмюэля Беккета, "Король, дама, валет" по роману Владимира Набокова, "Клоп" по пьесе Владимира Маяковского и других.

В 2002 году Хабенский дебютировал на сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова, исполнив роль Зилова в спектакле "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова. В 2003 году вошел в труппу этого театра, где служит по сей день. Исполнял роли в спектаклях "Белая гвардия" по роману Михаила Булгакова, "Гамлет" по драме Уильяма Шекспира, "Трехгрошовая опера" по пьесе Бертольта Брехта, "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда.

Хабенский также широко известен в качестве киноактера. В общей сложности исполнил около 60 ролей в различных фильмах и сериалах. К числу наиболее заметных киноработ актера относятся роли в сериале "Убойная сила" (2000-2005), фильмах "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005), "В движении" (2002), "Свои" (2004), "Статский советник" (2005), "Адмиралъ" (2008), "Географ глобус пропил" (2013), "Коллектор" (2016), "Время первых" (2017), "Селфи" (2018).

В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив фильм "Собибор" и исполнив в нем главную роль.

В 2008 году стал соучредителем "Благотворительного фонда Константина Хабенского", оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд оказал адресную помощь более чем 2,5 тыс. детей, обеспечил профессиональное обучение 5,5 тыс. врачей, организовал 47 поставок высокотехнологичного медицинского оборудования. С 2010 года артист содействует открытию в российских городах детских студий творческого развития, работающих при его благотворительном фонде.

Теги
РоссияХабенский, Константин Юрьевич
Реклама на ТАСС
Международный фестиваль современного искусства впервые в России пройдет онлайн
Темой фестиваля станет "Искусство на расстоянии", его экспозиции и виртуальные туры будут размещены в сети
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС