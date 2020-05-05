Константин Хабенский станет героем первого выпуска "Мхатовских пятниц" в режиме онлайн

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса нового типа продолжит серию своих "Мхатовских пятниц" в режиме онлайн. Героем первого выпуска проекта в новом формате 8 мая станет народный артист РФ Константин Хабенский, сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

"В этом сезоне в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова появился новый проект - "Мхатовские пятницы". Это неформальные встречи с актерами разных поколений Художественного театра. Ведущий цикла - журналист Вадим Верник", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что героями вечеров становились народные артисты России Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Ирина Мирошниченко, Алексей Кравченко, Сергей Сосновский, а также молодые актеры театра, организовавшие свою музыкальную группу "Жена в очках". "Все "Мхатовские пятницы" сейчас доступны на YouTube-канале театра", - уточнила пресс-атташе.

"В дни карантина Художественный театр решил временно перевести этот проект в онлайн-формат, - продолжила Витвицкая. "Теперь встречи с актерами зрители могут увидеть в Instagram МХТ имени А. П. Чехова", - уточнила она.

Пресс-атташе сообщила, что первая встреча в режиме онлайн состоится 8 мая в 14:00 мск, ее героем станет народный артист России Константин Хабенский. "Театр предложил будущим зрителям этой встречи задавать свои вопросы любимому актеру в социальных сетях театра", - сказала Витвицкая. "Тот, кто задаст самый интересный вопрос, получит от Константина Хабенского приз", - добавила она.

"Я рад, что наш проект продолжает жить в новом формате. И очень надеюсь, что по окончании карантина "Мхатовские пятницы" вернутся на сцену", - сказал ведущий проекта, заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Вадим Верник, чьи слова привела пресс-атташе театра.

О Хабенском

Константин Хабенский - советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, общественный деятель. Родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне - Российский государственный институт сценических искусств), где учился на курсе педагога Вениамина Фильштинского.

После окончания вуза Хабенский на протяжении одного года служил в экспериментальном театре "Перекресток". В середине 1990-х годов работал в московском театре "Сатирикон". Вернувшись в Санкт-Петербург, поступил в труппу Академического театра имени Ленсовета, где был задействован в постановках "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера, "В ожидании Годо" по произведению Сэмюэля Беккета, "Король, дама, валет" по роману Владимира Набокова, "Клоп" по пьесе Владимира Маяковского и других.

В 2002 году Хабенский дебютировал на сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова, исполнив роль Зилова в спектакле "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова. В 2003 году вошел в труппу этого театра, где служит по сей день. Исполнял роли в спектаклях "Белая гвардия" по роману Михаила Булгакова, "Гамлет" по драме Уильяма Шекспира, "Трехгрошовая опера" по пьесе Бертольта Брехта, "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда.

Хабенский также широко известен в качестве киноактера. В общей сложности исполнил около 60 ролей в различных фильмах и сериалах. К числу наиболее заметных киноработ актера относятся роли в сериале "Убойная сила" (2000-2005), фильмах "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005), "В движении" (2002), "Свои" (2004), "Статский советник" (2005), "Адмиралъ" (2008), "Географ глобус пропил" (2013), "Коллектор" (2016), "Время первых" (2017), "Селфи" (2018).

В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив фильм "Собибор" и исполнив в нем главную роль.

В 2008 году стал соучредителем "Благотворительного фонда Константина Хабенского", оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд оказал адресную помощь более чем 2,5 тыс. детей, обеспечил профессиональное обучение 5,5 тыс. врачей, организовал 47 поставок высокотехнологичного медицинского оборудования. С 2010 года артист содействует открытию в российских городах детских студий творческого развития, работающих при его благотворительном фонде.