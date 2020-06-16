Серебренников и Дапкунайте примут участие в благотворительных чтениях "Улисса"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центр Вознесенского в Москве проведет во вторник благотворительные онлайн-чтения "Улисса" Джеймса Джойса, в которых примут участие художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, актриса Ингеборга Дапкунайте и многие другие общественные деятели и деятели культуры, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

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Акция приурочена ко Дню Блума (Bloomsday), который ежегодно отмечается по всему миру и посвящен "Улиссу". Традиция праздника восходит к 1960-м годам, а с 1982 года день отмечается регулярно - публичными чтениями романа, экскурсиями по дублинскому маршруту главного героя книги Леопольда Блума, лекциями, перформансами и спектаклями. Часть собранных с помощью акции Центра Вознесенского средств будет направлена в пользу врачей российских региональных больниц, борющихся с коронавирусом.

"Лидеры российской культуры и медиа станут участниками благотворительных онлайн-чтений "Улисса" Джойса, которые Центр Вознесенского проведет в международный День Леопольда Блума, 16 июня. Среди участников - Кирилл Серебренников, Ингеборга Дапкунайте, Виктория Исакова, Юлия Ауг, Катя Бочавар, Андрей Бартенев, Марина Брусникина, Игорь Верник, Максим Диденко, Алена Долецкая, Антон Долин", - рассказали в пресс-службе и отметили, что это далеко не полный список участников.

Как рассказал ТАСС режиссер проекта Николай Берман, все участники проекта записывали свои фрагменты заранее.

"Каждый искал для себя свою форму, как читать. Мы ничего не навязывали. Получилось все очень разнообразно. Кто-то просто сидит в кабинете и спокойно читает, кто-то разыгрывает целые перформансы, иногда даже с костюмами. Это очень отвечает духу романа, в котором каждая глава написана в определенном стиле и все очень разные, получается такая полифония", - поделился он.

Весь день на страницах центра в YouTube, Facebook, Instagram и на платформах дружественных СМИ участники марафона будут читать фрагменты романа, следуя за путешествием Блума по Дублину.

По словам режиссера, с первого взгляда Центр Вознесенского не имеет прямого отношения к роману Джойса, но между ними можно найти какие-то точки соприкосновения. "У самого Андрея Вознесенского было небольшое эссе "Улисс улиц", нам показалось, что это интересное пересечение. Так это и разрослось до нашего проекта, который завтра будет длиться больше 10 часов онлайн", - добавил Берман.

Моноспектакль в финале

Последняя глава "Улисса" будет представлена в формате моноспектакля "Да я хочу" актрисой Оксаной Мысиной. "Да я хочу" - это монолог Молли Блум, жены главного героя романа, ставший одним из символов модернистской литературы и образцом "потока сознания". 40-страничная исповедь, в которой героиня Джойса предстает как архетип жены, любовницы и матери, написана с небывалой для эпохи откровенностью и прямотой", - добавили в пресс-службе.

В версии Николая Бермана и Оксаны Мысиной монолог представлен как эксперимент на стыке спектакля, фильма и онлайн-перформанса.

Онлайн-спектакль станет финальной частью благотворительной акции. "В течение всего марафона для зрителей открыт free donation в пользу врачей российских региональных больниц, борющихся с эпидемией коронавируса. Собранные деньги будут направлены им через благотворительный фонд "Созидание", - добавили в Центре Вознесенского.