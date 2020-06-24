Сергей Мирошниченко отмечает 65-летие

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Режиссер документального кино Сергей Мирошниченко отпразднует свое 65-летие на берегу Балтийского моря, где проводил самоизоляцию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС накануне дня рождения.

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"Праздновать я буду очень далеко, где финская граница, но с российской стороны, на берегу Балтийского моря. К моему маленькому домику приплывают лебеди. Я выйду, они передадут мне привет ото всех. Там и будет мой день рождения", - рассказал Мирошниченко.

Он отметил, что проводил в этом месте самоизоляцию, которая стала для него плодотворным периодом в плане работы. При этом собеседник агентства подчеркнул, что не планирует много снимать в будущем.

"Сейчас буду стараться снимать две работы, но в целом много снимать теперь не буду и с осторожностью подойду к выбору тем. Наступает такое время, когда о себе лучше не испортить впечатление. У людей в этом возрасте начинается суета. На мой взгляд, теперь нужно быть очень внимательным к себе и к тому, что выпускаешь", - поделился режиссер.

О Сергее Мирошниченко

Сергей Мирошниченко родился 24 июня 1955 года. Он окончил ВГИК по специальности режиссер документального кино и ТВ-фильмов. После института трудился на Свердловской киностудии в Екатеринбурге, с 1993 года - на студии "ТриТэ" Никиты Михалкова.

Особую известность Мирошниченко принесла работа над масштабным проектом "Рожденные в СССР", который изначально был запущен Россией совместно с британской телекомпанией. В основу цикла легла идея классика английской документалистики Майкла Аптеда: суть его заключалась в том, чтобы через равные промежутки времени снимать человека, начиная с семилетнего возраста. Фильмы из этого цикла удостоились престижных наград BAFTA, "Эмми", "Ника" и "ТЭФИ".

В 1999 году Мирошниченко выступил одним из учредителей студии документального кино "Остров", которая стала базой для создания более чем тридцати картин. Среди них известные документальные проекты "Георгий Жженов. Русский крест", "Александр Солженицын", "Неизвестный Путин", "Земное и Небесное" и многие другие.

Сергей Мирошниченко является лауреатом двух Государственных премий, Заслуженным деятелем искусств России, академиком Национальной Академии Кинематографических искусств и наук России, членом Академии российского телевидения "ТЭФИ", обладателем множества наград российских и зарубежных фестивалей. С 1998 года руководит мастерской документального кино во ВГИКе.