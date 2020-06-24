Сергей Мирошниченко работает над циклом картин об истории русских тюрем

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Режиссер-документалист Сергей Мирошниченко выступит продюсером цикла фильмов об истории русских тюрем, также он продолжает работу над проектом "Рожденные в СССР", в котором покажет героев в 35-летнем возрасте. Об этом он рассказал в интервью ТАСС накануне своего 65-летнего юбилея.

"Я сейчас работаю над фильмом "Рожденные в СССР. 35 лет", и в нем, конечно, будет эпизод, посвященный коронавирусу. Также я в качестве продюсера готовлю цикл документальных фильмов об истории русских тюрем. На нашей студии "Остров" создали замечательную работу "Кресты", ее уже отобрали на Варшавский кинофестиваль, где состоится европейская премьера. Это фильм с современными героями и экскурсом в историю", - поделился режиссер.

Он отметил, что фильм "Кресты" режиссера Ангелины Голиковой был вдохновлен переездом петербургской тюрьмы со старого места на новое. По словам Мирошниченко, создание цикла, посвященного истории тюрем, планируется обговаривать с одной из интернет-платформ. Часть серий также снимет Голикова.

Один из старейших в стране следственных изоляторов "Кресты" переехал из зданий, которые находятся на берегу Невы в центральной части города, в новый комплекс в Колпино в 2017 году. По данным официального сайта, в стенах исторических зданий в разные годы содержались революционер Лев Троцкий, историк Лев Гумилев, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский и другие известные личности.

"Рожденные в СССР"

Работа над масштабным проектом "Рожденные в СССР", который изначально был запущен Россией совместно с британской телекомпанией, началась в 1989 году. В основу цикла легла идея классика английской документалистики Майкла Аптеда: суть заключалась в том, чтобы через равные промежутки времени снимать человека, начиная с семилетнего возраста. Фильмы из этого цикла удостоились престижных наград BAFTA, "Эмми", "Ника" и "ТЭФИ". Мирошниченко отметил, что новый фильм из цикла будет отчасти драматичным.

"Но картина не будет только мрачной, потому что многие герои складывают жизнь очень грамотно. Сейчас очень модно казаться - быть интересными в Инстаграм, например, а на самом деле проживать тяжелую жизнь. Фильм будет о том, что надо как раз жить, а не казаться", - пояснил он.

Мирошниченко отметил, что уговорить людей рассказывать про свою жизнь каждый раз сложно, но выразил надежду, что проект будет продолжаться и дальше, до 70 лет, даже и без его участия.

"Мы для этого сделали все - выкупили права у английской стороны за очень большие деньги. Я рад, что нашелся человек, который помог мне сделать так, чтобы права были на российской территории. Нам нужно еще вывезти архив - семь лет и 14 лет (архив картин "Рожденные в СССР. Семилетние" и "Рожденные в СССР. Четырнадцатилетние" - прим. ТАСС) - который находится в Великобритании, и весь его оцифровать", - добавил режиссер.