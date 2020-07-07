Венецианский кинофестиваль не будут переносить в онлайн

РИМ, 7 июля. /ТАСС/. Общее число фильмов официальной программы 77-го Венецианского кинофестиваля сократят, а показы картин основного конкурса и конкурса "Горизонты" (как и вне конкурса) пройдут с учетом всех предосторожностей по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщила во вторник дирекция международного кинофестиваля, который должен пройти со 2 по 12 сентября.

Сокращенная программа, маски и дистанцирование: что ждет кинофестивали в этом году?

Несмотря на вынужденное сокращение числа аккредитованных журналистов и представителей киноиндустрии, онлайн-формат организаторы не рассматривают. Как ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля, онлайн пройдет только конкурс "Виртуальная реальность", в котором представлены экспериментальные работы в смешанной технике с применением трехмерного изображения.

"Фильмы и пресс-конференции будут проходить очно в залах", - указали в пресс-службе.

Все показы состоятся, как обычно, в залах на острове Лидо, организаторы добавят две открытые площадки. От внеконкурсной секции Sconfini ("На грани") в этом году решили отказаться. Программу "Венецианская классика", в рамках которой на конкурсной основе представляются отреставрированные шедевры мирового кинематографа, а также документальные ленты о кино, перенесут в Болонью. Показы пройдут при исторической Синематеке Болоньи с 25 по 31 августа. Обычно в этой секции участвуют фильмы из проекта реставрации "Мосфильма".

Полную программу фестиваля опубликуют 28 июля. Тогда же объявят детали проведения смотра в условиях пандемии. Венецианский кинофестиваль - единственный из крупнейших форумов не отменялся, и его дирекция не переносила сроки проведения. Однако с точки зрения технической организации есть определенные сложности. Например, одна из них касается транспортного сообщения с островом Лидо, куда прибывают и участники, и зрители. Дирекция объявила, что показы для зрителей будут проходить в Венеции, в частности в Местре - материковом районе города.