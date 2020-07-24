Реставраторы восстановили поврежденную вандалами скульптуру на Аничковом мосту Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Государственного музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге завершили противоаварийные работы на юго-восточной скульптурной группе "Укротители коней" на Аничковом мосту, которую в начале лета повредили вандалы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе музея.

"Завершены противоаварийные работы на юго-восточной скульптурной группе "Укротители коней" на Аничковом мосту, которая пострадала в результате актов вандализма в начале лета. Реставраторы соединили деформированные поводья уздечки", - сообщили в пресс-службе.

В процессе работ обнаружили, что повод вандалы вырвали из одного авторского крепежа, из-за чего он был поврежден и повис на втором креплении. Исторически верхний фрагмент не был запаян, специалисты приняли решение сохранить авторский способ соединения фрагментов. Старый латунный крепеж заменили на новый аналогичный.

15 июня в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили ТАСС, что в полицию Центрального района поступило сообщение о повреждении скульптуры, установленной на мосту через реку Фонтанка.

В Музее городской скульптуры отмечали, что скульптурные группы на Аничковом мосту и Грифоны на Банковском мосту чаще всего становятся жертвами вандалов. Реставраторы более пяти раз за сезон выезжают для устранения повреждений на этих скульптурах.

Четыре скульптурные композиции "Укротители коней", украшающие Аничков мост, были выполнены Петром Клодтом и установлены в 1841 году. Статуи так понравились императору Николаю I, что он приказал сделать с них копии и подарил одну из копий прусскому королю Фридриху Вильгельму I, а вторую - королю обеих Сицилий Фердинанду II. В этом году исполнилось 215 лет со дня рождения скульптора.