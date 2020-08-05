В Благовещенске пройдет международный фестиваль "Детство на Амуре"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 августа. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля "Детство на Амуре", гала-концерт которого пройдет в октябре в Благовещенске, приступили к приему заявок. Ожидается, что пройти отбор попытаются около 700 человек, сообщила в среду журналистам организатор фестиваля, руководитель общественной организации "Открытое сердце" Лариса Павлова.

"Фестиваль пройдет при поддержке Фонда президентских грантов. За его счет будут присуждены 54 индивидуальные единовременные стипендии и четыре премии лучшим творческим коллективам в номинациях по пяти направлениям - вокал, ИЗО, ДПИ, литературное творчество, кино- и видеотворчество. На эти цели выделено более 1,2 млн рублей", - сказала Павлова.

Прием заявок от участников уже начался и продлится до 20 сентября. Организаторы ожидают на этом этапе не менее 700 заявок, отбор в финальный этап пройдут не более 300. Финалы и гала-концерт пройдут с 16 по 18 октября в Благовещенске. "Если запрет губернатора области на проведение массовых мероприятий продлится до октября, то мы готовы к проведению финального мероприятия в дистанционном формате", - отметили организаторы.

Оценивать участников на региональном этапе будут эксперты из Благовещенска, а для определения победителя в финале - приглашенное "звездное жюри".

"Предварительно, в составе звездного жюри будут бард, композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков и режиссер-мультипликатор, сценарист и художник-постановщик Татьяна Ильина. Кроме того, ведутся переговоры еще с двумя экспертами", - отметила и.о. начальника культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

Международный фестиваль "Детство на Амуре" проходит в Благовещенске в седьмой раз. В нем принимают участие дети и подростки из Амурской области, регионов России и зарубежных стран. В дни финальных испытаний для детей проходят мастер-классы и встречи с творческими людьми.