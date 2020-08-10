Фильм "Неистовый" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фильм "Неистовый" (Unhinged) стал лидером российского проката, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 6 по 9 августа.

Американский триллер режиссера Деррика Борте вышел в российский прокат 6 августа. Опаздывая на работу, Рэйчел (Карен Писториус) обгоняет другого водителя (Рассел Кроу) на светофоре, однако это решение приводит к тому, что все близкие и друзья главной героини становятся мишенью для человека, который хочет преподать им серию смертельных уроков. Главные роли в фильме сыграли Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Гэбриел Бейтман, Карен Писториус, Энн Мари Лейтон, Сильвия Грэйс.

Второе место по кассовым сборам досталось австралийско-британскому фильму "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) режиссера Фрэнсиса Аннана, который собрал за минувшие выходные 5,22 млн рублей. Мировая премьера фильма, основанного на книге Тима Дженкина, состоялась 6 марта 2020 года в Великобритании. По сюжету фильма, двое белых южноафриканцев попадают в тюрьму за распространение агитационных брошюр. Будучи уверенными в своей правоте, они разрабатывают план побега из тюрьмы и вместе с другими заключенными пытаются его реализовать. Главные роли в фильме исполнили Дэниэл Рэдклифф, Дэниел Уэббер, Иэн Харт, Марк Леонард Винтер.

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) режиссера Питера Сигала, который собрал за минувшие четыре дня 3,65 млн рублей.

Кинотеатры приостановили работу в конце марта по распоряжению вице-премьера Татьяны Голиковой из-за ситуации с коронавирусом. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры позднее подготовил рекомендации по работе кинотеатров в новых условиях. В частности, в местах проката нужно установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов, во время просмотра фильма зрители должны сидеть друг от друга на расстоянии не менее метра. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, посетителям также рекомендуется использовать маски.

13 июля министр культуры Ольга Любимова подписала новый приказ, в соответствии с которым кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений региональных властей. В Москве кинотеатры возобновили работу 1 августа.