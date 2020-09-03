Закрытая ковровая дорожка и бронь билетов. Как начался Венецианский кинофестиваль - 2020

ВЕНЕЦИЯ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вопрос о том, чтобы отменить Венецианский кинофестиваль в 2020 году из-за пандемии, как почти все массовые мероприятия в Италии, не поднимался. Изначально намеченные даты - 2-12 сентября - были подтверждены даже после того, как отказались от проведения Архитектурной биеннале, входящей в ту же фестивально-выставочную систему Венеции, отмечающую в этом году 125-летие своего создания.

Как признался на пресс-конференции перед официальным открытием смотра президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто, "до 15 мая не было уверенности в проведении фестиваля". "Мы дали себе этот срок", - сказал он. Художественный руководитель смотра Альберто Барбера добавил, что организаторы пошли на риск.

На Лидо, острове-курорте в Венецианской лагуне, все выглядит как обычно. Открыты кафе и точки общепита, в большом количестве припаркованы велосипеды - самый популярный транспорт для передвижения по острову. Работа службы аккредитаций организована безупречно. Но везде заметно меньше людей. Нет обычной суеты, гораздо меньше телекамер.

Главная особенность этого года - закрытая красная ковровая дорожка. Из-за невозможности прямого контакта публики с гостями фестиваля маршрут, по которому обычно дефилируют перед премьерами во Дворце кино режиссеры и актеры, загорожен барьерами. Показы для публики, разумеется, предусмотрены, однако билеты должны выкупаться заранее в интернете. Билетные кассы - то, что также отсутствует в этом году.

Билеты не только на показы, но и все пресс-конференции нужны и аккредитованным журналистам. Места заказываются на специальном закрытом портале. Если трижды не явился на заказанный заранее просмотр или пресс-конференцию, доступ на портал блокируется. Нельзя и менять заранее забронированное место в зале. Как корреспонденту ТАСС пояснили в пресс-службе, это связано с необходимостью идентификации любого участника. "Если будет выявлен заразившийся, мы должны сразу определить круг людей, находившихся с ним рядом, и предпринять соответствующие меры", - пояснил собеседник агентства.

Достаточно ограничены возможности операторов и фотографов. Никакой съемки в зале пресс-конференций, проход на красную ковровую дорожку по предварительной записи, никаких фото прибытия участников на водном такси. Не говоря уже об обязательности масок, повсеместной дезинфекции рук и измерении температуры. Специальные рамки с термосканерами установлены на всех входах в фестивальную зону рядом с заградительными барьерами, призванными не допускать совершения терактов с использованием грузовиков. Также на Лидо усилены полицейские и военные патрули.

Церемония открытия и дресс-код

В традиционном ключе прошла церемония открытия, которую вела итальянская актриса Анна Фольетта. Никто не отменял вечерних платьев и элегантный черный костюм, такой дресс-код обязателен в том числе для фотографов. Новый аксессуар - маска, но многие, например, председатель жюри Кейт Бланшетт или обладательница почетного "Золотого льва" Тильда Суинтон, не стали акцентировать на нем внимание, выбрав самую обычную "медицинскую" модель. Суинтон, правда, вышла на красную ковровую дорожку со стилизованной маской, немного напоминающей венецианскую.

Несколько десятков фанатов, среди которых было немало женщин среднего и старшего возраста, все-таки специально приехали на Лидо, чтобы хотя бы краем глаза увидеть звезд кино. "Мы приехали из Лигурии. Вот хотим хоть кого-то увидеть", - поделилась с корреспондентом ТАСС сеньора Мария.

Продавец фестивальной продукции констатировал, что людей в этом году гораздо меньше. "В прошлом году у нас за три дня разлетелись некоторые сувениры. Сейчас видно, что людей гораздо меньше", - поделился он. Действительно, нет никакой очереди за кофе, есть места за столиками, чтобы перекусить. В последние годы это было затруднительно. В самый разгар фестиваля на Лидо можно найти свободные номера в гостиницах и даже по вполне приемлемым ценам. Такого тоже никогда раньше не бывало. Многие, ввиду объективных причин из-за пандемии, просто не смогли добраться до Венеции, хотя дирекция никого не стала дискриминировать. Доступ на фестиваль открыт представителям всех стран при наличии отрицательного теста на коронавирус. В Венеции он повторяется за счет фестиваля при прилете и на пятый день пребывания.

На фоне меньшего присутствия фестивальной публики больше заметно местное население и туристы. Итальянцы, по большей части выбравшие в этом году отдых на своем море, догуливают отпуска. Несмотря на превратности погоды и второй за неделю ураган, обрушившийся на север Италии, с пляжа доносятся детские голоса, по центральной улице гуляют туристы, которые живут своей независимой от кино жизнью. В этом году Лидо - это не только фестиваль.