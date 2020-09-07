МХТ имени Чехова представил планы на два года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский художественный театр им. А. П. Чехова представил планы на два года. В списке предстоящих премьер значатся, в частности, постановки Ренаты Литвиновой, Алвиса Херманиса, Саймона Макберни и других. Об этом в понедельник на сборе труппы объявил художественный руководитель театра Сергей Женовач.

После сбора вечером МХТ им. Чехова откроет 123-й сезон показом спектакля "Чайка" в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса на Основной сцене. "Мы выходим на сцену, пока еще есть вопросы, но мы надеемся, что с середины месяца будет уже 70% рассадка, а там уже вернемся и к полному дыханию зрительного зала", - сказал он.

По его словам, в октябре состоится премьера "Ювенильное море" Андрея Платонова на малой сцене. Режиссером и автором инсценировки выступила Наталья Назарова. "Работа кипит, в главных ролях Евгений Перевалов, Алена Хованская, очень много молодежи", - рассказал Женовач.

Затем на Большой сцене в ноябре ожидается премьера "Месяц в деревне" по пьесе И. С. Тургенева, постановку осуществляет Егор Перегудов. "Я позавчера приступил к читке, первым репетициям спектакля "Заговор чувств" по Юрию Михайловичу Олеше. Премьера ожидается в декабре 2020 года. Там много артистов - Михаил Пореченков, Артем Вологуев, Соня Райзман и другие", - поделился худрук театра.

Премьеры 2021 года

Как сообщил Женовач, на Большой сцене в феврале 2021 года ожидается "интересная затея" Ренаты Литвиновой. "Это будет ее авторское сочинение по мотивам сценария фильма 1950-х годов Sunset Beach, оно будет называться "Звезда вашего периода". Автор пьесы - Рената Литвинова, режиссер - Николай Лаврентьевич Скорик", - отметил художественный руководитель.

Продолжая список предполагаемых премьер, он назвал спектакль "Омон Ра" по ранней прозе Виктора Пелевина, который на малой сцене ставит режиссер Михаил Рахлин. Затем на Большой сцене в марте будет готовить спектакль "Вальпургиева ночь" режиссер Уланбек Баялиев. "Уланбек сделал уже "Сахарного немца", там замечательные актерские работы. Он давно мечтал о "Вальпургиевой ночи". Я надеюсь, это будет серьезное, глубокое и интересное театральное высказывание", - подчеркнул Женовач.

Следующей работой театра его руководитель назвал майскую премьеру, которая была отменена из-за коронавируса - "Окопы Сталинграда". "Март, апрель и 9 мая мы сыграем этот спектакль. Этот день был немного скомкан, хочется его отметить честной, искренней работой", - сказал он.

Как продолжил Женовач, в январе Виктор Крамер начнет репетиции спектакля по собственной пьесе "Враки или завещание барона Мюнхгаузена". "Я так понимаю, что союзник, соратник - Константин Хабенский, который будет бароном Мюнхгаузеном. Они начнут работать в январе, и если ничего не нарушается у мастеров, то в сентябре будет премьера. Мы откроемся "Враками или завещанием барона Мюнхгаузена". Это оригинальное сочинение, куда вошла подлинная жизнь героя, враки, которые записывались", - поделился режиссер.

От Херманиса до Бутусова

Уже ближе к лету 2021 года к сотрудничеству с театром приступит режиссер Эльмо Нюгенен. "Это замечательный режиссер из Эстонии, художественный руководитель молодежного театра Таллина. Он будет делать на Большой сцене "Великую магию" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Это замечательная пьеса, в ней много ролей, режиссер очень тонкий умный, чувствует сегодняшний день", - поделился Женовач.

Помимо этого, руководство театра одобрило работу в театре латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Женовач рассказал, что ведутся переговоры с английским режиссером Саймоном Макберни. "Очень рад объявить, потому что если это произойдет, я буду счастлив. Он обещал приехать в декабре, познакомиться с труппой, мы обсуждаем с ним несколько названий", - уточнил худрук.

Запланированы совместные работы с Олегом Глушковым и Юрием Бутусовым. "Мы стоим в очередь к моему товарищу Юрию Николаевичу Бутусову. У него очень много работы, набрал свой курс. Он тоже очень хочет встретиться с артистами МХТ, ждем его пауз и будем работать с Юрием Николаевичем", - заметил худрук.

На сборе труппы Женовач объявил о создании в МХТ "Лаборатории режиссерских дебютов", проект станет копродукцией с фестивалем "Уроки режиссуры". По итогам конкурса заявок режиссеров старших курсов профильных вузов театр отберет четыре самые перспективные заявки и даст молодым режиссерам осуществить их на Новой сцене театра с актерами труппы - с перспективой включения в репертуар театра.

Завершив презентацию долгосрочных планов, Женовач отметил, что огромное количество спектаклей держать в репертуаре - это "практически утопия, смерть театру". "Помимо того, что негде хранить декорации, костюмы, артисты выходят на площадку раз в три месяца, а то и в четыре. Это значит, заново нужно все репетировать, вспоминать. Если выходят шесть - восемь постановок, значит, столько же должно уйти. Не потому что спектакль плохой или артисты плохо играют, потому что меняется время и требуется новая работа. Лучшие работы, которые нравятся артистам и зрителями востребованы, мы стараемся сохранять", - сказал он.