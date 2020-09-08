В СТД надеются, что Михаил Ефремов со временем сможет вернуться к работе актера

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ Геннадий Смирнов выразил надежду, что актер Михаил Ефремов, приговоренный во вторник к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП, сможет вернуться к работе в кино и на сцене, когда появится такая возможность. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Очень жаль, что он попал в такую ситуацию. Нужно быть построже к себе и осторожнее. Надеюсь, он сможет после этого всего вернуться к своей профессиональной деятельности", - сказал Смирнов.

Ранее директор Московского театра "Современник" Игорь Попов сообщал, что в театре еще не принято решение о судьбе трех спектаклей с участием актера Ефремова. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отказался давать комментарий журналистам относительно приговора. А глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин взял паузу перед комментарием для оценки решения суда.

Поддержка и сочувствие

Режиссер Кирилл Серебренников призвал оказать поддержку актеру Ефремову. "Надо помочь друг другу - без злобы, без злорадства, без кликушества. Просто помолчать и подумать об этих двоих - о человеке, которого уже нет, и о человеке, которому очень и очень плохо. Переснять этот дубль нельзя. Мертвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка", - написал он на своей странице в Instagram, добавив, что сопереживает коллеге.

Лидер группы "Ленинград" и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров посвятил трагедии Ефремова стихотворение. Как его друг, он выразил сожаление, что артист не смог вовремя победить пагубную привычку. "И вот приехал, все, финал. Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал и гражданина, и поэта", - написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Актер Иван Охлобыстин также откликнулся на решение суда в своем профиле в Instagram фразой: "Ну что, все довольны?"