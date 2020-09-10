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Голос Елизаветы Глинки воссоздали для фильма "Доктор Лиза" с помощью нейросети

Для реализации проекта подняли архивы с видео- и аудиоинтервью доктора Лизы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Голос основательницы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, погибшей в декабре 2016 года при крушении самолета Минобороны РФ, воссоздали с помощью нейросети авторы фильма "Доктор Лиза". Об этом ТАСС рассказали в компании-дистрибьюторе картины "Белые ночи".

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"Ее голос мог утешить, придать сил, направить. Ее номер набирали в моменте острой боли, и она могла спасти словом и делом. Ее неповторимой интонации - живой, честной, ироничной, прямой - не хватает тысячам и тысячам людей. Елизаветы Петровны Глинки, доктора Лизы, нет с нами уже почти четыре года, но сквозь время до нас все еще долетает свет ее милосердия, человечности и доброты. В самые тяжелые времена нам не хватает возможности услышать от нее самые простые, но самые нужные слова. Она умела "обнять", даже не находясь рядом, а за тысячи километров, на другой стороне телефонной линии. И мы решили протянуть ее голос сюда, в этот сложный, противоречивый год", - сообщил прокатчик.

Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудиоинтервью доктора Лизы, поскольку обучение нейросети требует много часов записей обладателя необходимого голоса. На ролике, опубликованном в YouTube, синтезированный голос зачитывает самые известные цитаты Глинки.

Фильм "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас, произведенный "Киностудией КИТ", расскажет об одном дне из жизни Елизаветы Глинки - врача и общественного деятеля. Главную роль исполнила Чулпан Хаматова, в картине также задействованы Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра. Премьера картины состоится на фестивале "Кинотавр" в Сочи, в широкий прокат она выйдет 22 октября.

С начала конфликта на востоке Украины Елизавета Глинка регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, а также возила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок - при крушении самолета Минобороны РФ 25 декабря 2016 года - она погибла.

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РоссияГлинка, Елизавета Петровна
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