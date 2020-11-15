Второй тур выборов президента состоится в Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Второй тур выборов президента состоится в воскресенье в Молдавии. Первый, несмотря на угрозы протестов со стороны оппозиции, прошел относительно мирно и не позволил выявить победителя: лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 36,1% голосов, обойдя действующего главу государства Игоря Додона, у которого 32,6%. Преимущество в 3,5 процентного пункта ей обеспечили молдавские мигранты в западных государствах, продемонстрировавшие неожиданно высокую явку. Позиции кандидатов Завершившаяся избирательная кампания прошла под знаком уже привычного для Молдавии геополитического противостояния. Его не удалось избежать, несмотря на то, что Додон пообещал продолжить проведение взвешенной внешней политики, которая подразумевает как сотрудничество с ЕС, с которым у Молдавии подписано соглашение об ассоциации, так и развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом, в котором по инициативе действующего президента республика получила статус наблюдателя.

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В беседе с корреспондентом ТАСС Додон рассказал, что в ходе второго срока намерен добиться улучшений в экономической и социальной сферах, не допустить восстановления свергнутого в прошлом году олигархического режима Владимира Плахотнюка, укрепить прописанный в конституции нейтралитет, а также межнациональный мир, чтобы решить приднестровскую проблему и объединить страну. Выпускница Гарварда Санду, пользующаяся в Молдавии репутацией прозападного политика, убеждена, что республика должна сближаться с ЕС и НАТО. Она обещает расширить сотрудничество с соседними Румынией и Украиной, при этом не отказываясь от диалога с Россией. На переговорах с Москвой Санду планирует добиваться расширения молдавского экспорта, вывода российских военнослужащих и вывоза боеприпасов из Приднестровья, решить вопросы пенсионного и социального обеспечения работающих в России молдавских трудовых мигрантов. Она также сообщила корреспонденту ТАСС, что не собирается отменять празднование Дня Победы, как того требуют проевропейские политики, чтобы не вносить раскол в молдавское общество, и намерена защищать права русскоязычного населения. Расклады на финишной прямой Выборы разделили молдавское общество на два лагеря. Масла в огонь подлили и штабы кандидатов, обрушившие перед вторым туром немало жесткой критики. По этой причине большинство экспертов не торопится делать однозначные выводы относительно того, чьей будет победа. Но они сходятся в том, что результат гонки могут определить всего несколько процентов и многое теперь зависит от того, кто из двух конкурентов мобилизует свой электорат, несмотря на непростые условия пандемии. По данным ЦИК, явка в первом туре оказалась более низкой, так как многие избиратели, особенно пожилые люди, предпочли пропустить его, опасаясь заражения коронавирусом.

Прошедшее 1 ноября голосование принесло немало сюрпризов: на третье место с 16,9% голосов вышел кандидат от "Нашей партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый, которого разыскивают в России по обвинению в незаконном выводе денежных средств за границу. В ходе предвыборной кампании в Молдавии он пообещал победить коррупцию и жестко критиковал власть. Неожиданным стал показатель и Виолетты Иванов (6,4% голосов), которая представляет партию "Шор", возглавляемую бежавшим из страны после обвинения в хищениях банкиром Иланом Шором. Остальные четыре кандидата, представлявшие некогда влиятельные парламентские партии, а также формирования, выступающие за объединение с Румынией, на выборах провалились, набрав вместе около 7%. Перед вторым туром все четверо заявили о своей поддержке Санду. И теперь судьба второго тура, по мнению политологов, в значительной степени зависит от того, куда качнется левый и левоцентристский электорат Усатого и Ивановой, которые получили в совокупности 23%. Чтобы заручиться этими голосами, Санду, несмотря на то, что ранее называла Усатого "бандитом" и "подельником" Плахотнюка и зарекалась не иметь общих дел, села с ним за стол переговоров. Однако их сотрудничество, с точки зрения экспертов, может принести минусы обоим. Основная часть электората "Нашей партии" обычно поддерживает политиков, которые выступают за православие, институт семьи, дружественные отношения с Россией. И они могут не понять союз их лидера с теми, кто ратует за сближение с Румынией, ЕС и НАТО. Усатый годами публично критиковал и западников, и националистов, призывая праздновать День Победы, а Санду, будучи премьером, объявила день траура по жертвам тоталитарных режимов накануне отмечаемого в Молдавии 24 августа праздника освобождения от фашизма.

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