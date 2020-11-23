Эволюция протеста: почему в Таиланде хотят поменять конституцию

Парламентарии Таиланда проголосовали в первом чтении за два из семи законопроектов о внесении поправок в конституцию королевства

Депутаты и сенаторы решили поддержать удобные им варианты, предложенные действующим правительством и оппозиционной партией "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи"). Амбициозный вариант от платформы iLaw ("Айло"), предлагающий в том числе реформу монархии, был отвергнут большинством и поддержан минимальным числом законодателей. Подобный результат являлся предсказуемым, поскольку во многом был достигнут благодаря сенаторам, назначенным еще прошлым военным правительством. К слову, эти же 250 парламентариев позволили генералу Праюту Чан-Оче, объявившему в мае 2014 года о переходе власти к военным и приостановке действия конституции, сохранить за собой пост премьер-министра Таиланда. На эту должность также претендовал лидер оппозиционной Партии будущего, бизнесмен Тханатхорн Чунгрунгреангкит, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступавшая против военной хунты. Зарождение протеста 24 марта 2019 года в Таиланде состоялись первые за семь лет парламентские выборы, по итогам которых Партия будущего получила лишь 77 мест в палате представителей законодательного органа. В общей сложности за политическое объединение проголосовали почти 6,3 млн избирателей. Уже 23 мая Конституционный суд принял на рассмотрение дело о нарушении ее лидером закона о выборах, на время процесса он был лишен депутатских полномочий. Спустя почти шесть месяцев Чунгрунгреангкит был признан виновным во владении акциями компаний в сфере СМИ на момент регистрации для участия в выборах и лишен статуса депутата. Этого властям показалось мало, и уже в декабре избирательная комиссия приняла решение обратиться в суд для роспуска Партии будущего. Причиной тому стал ее лидер, который якобы незаконно предоставил 191,2 млн батов ($6,29 млн по нынешнему курсу) своему политическому объединению. Чунгрунгреангкит сразу же объявил о проведении на следующий день митинга возле торгового центра MBK в Бангкоке, чтобы все желающие выразили несогласие с текущей политической ситуацией. 14 декабря состоялась первая с момента военного переворота 2014 года крупная акция протеста, на которую прибыли тысячи сторонников Партии будущего.

Описание Акция в поддержку Партии будущего, 14 декабря 2019 года © Григорий Зименков/ТАСС

Именно тогда политик сказал, что мероприятие является началом борьбы. "Сегодня мы демонстрируем силу, чтобы другие могли к нам присоединиться в будущем. Сегодняшняя демонстрация является тестовой — перед серьезной манифестацией в следующем месяце", — заявил он собравшимся. 12 января одновременно со сторонниками действующей власти, но в разных частях Бангкока, прошла вторая крупная акция, на которой собравшиеся призывали правительство к расширению политических свобод. В ней приняли участие уже 10 тыс. человек. Тогда же прозвучали требования о создании подлинного демократического правительства, внесении изменений в конституцию для расширения прав и прекращении преследований оппозиции. Роспуск партии и коронавирус Уже в следующем месяце суд принял решение распустить Партию будущего за нарушение избирательного законодательства, поскольку та приняла нелегальный заем от своего лидера. Помимо ликвидации политического объединения, в котором состояло более 61,8 тыс. членов, суд запретил 16 ее руководителям заниматься политикой в течение десяти лет. Посольство США в Таиланде тогда поставило под вопрос существование свободы слова в Таиланде, прокомментировав данное решение.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Мирные собрания студентов различных учебных заведение не заставили долго ждать, начавшись на следующий день после роспуска популярной среди молодых избирателей партии. К тысячам студентам по всей стране начали присоединяться ученики школ, а часть депутатов расформированной Партии будущего тем временем примкнула к политическому объединению "Движение вперед", однако в демократические процессы вмешался новый коронавирус. Сначала учащихся, которые на тот момент стали основным двигателем протестного движения, отправили на дистанционное обучение, а 26 марта и вовсе был введен режим чрезвычайного положения, который в упрощенном виде до сих пор продлевают. За три месяца порой жестких для местного населения ограничений люди соскучились по массовым мероприятиям. В результате, несмотря на действующий запрет на проведение акций с участием большого количества людей, 18 июля в Бангкоке состоялась первая крупная политическая демонстрация. Позже власти, чтобы их не обвиняли в злоупотреблении, исключили этот пункт из режима чрезвычайного положения, разрешив людям собираться. Старые требования о главном Тысячи людей собрались возле Монумента Демократии, призвав правительство распустить парламент, переписать конституцию и прекратить преследовать оппозицию. Мероприятие было организовано группой "Свободная молодежь", которой уже удалось изменить отношение единомышленников к проведению протестов. В результате регулярных митингов протест был обезличен. Организаторы смогли донести до своих сторонников, что каждый из них является лидером. В тот вечер на сцене высказывалось большое количество людей разного возраста, а также коллектив Rap Against Dictatorship ("Рэп против диктатуры"), ставший неотъемлемой визитной карточкой всех крупных мероприятий. К "Свободной молодежи" присоединились и другие группы вроде студенческого "Объединенного фронта [университета] Таммасат" или "Плохих студентов".

Как бы странно это ни выглядело, но одним из символов протеста стали три пальца, которые антиправительственные демонстранты регулярно вскидывают вверх. Произошло это благодаря роману Сьюзен Коллинз "Голодные игры". Кроме того, митингующие периодически исполняют таиландскую версию песни Do You Hear the People Sing? из мюзикла "Отверженные" (Les Miserables, 2012). Данная композиция в последние годы используется в качестве неофициального гимна продемократического движения в стране. Первый после короновирусного локдауна митинг даже завершился поэтично: собравшиеся включили фонарики на мобильных телефонах, направив их на скульптуру конституции, расположенную в центре монумента и окруженную четырьмя столбами, означающими армию, полицию, ВВС и ВМФ. Таким образом они хотели показать общественности, насколько потемнела демократия. По другой версии, фонарики были использованы, чтобы демократия могла найти путь к конституции в темной бездне, куда она провалилась с военным правительством в 2017 году. Нынешняя конституция

На эту тему В Таиланде проходит первый крупный митинг со времен военного переворота 2014 года

В результате каждого успешного государственного переворота в Таиланде, а их с установлением в 1932 году конституционной монархии произошло 13, отменялись старые и принимались новые конституции. Сейчас в королевстве действует 18-я версия главного закона страны, принятая в 2017 году. Она не устраивает активистов нынешних протестов, поскольку значительная роль в ней отведена Сенату и монархии. По мнению обозревателей, суровая 112-я статья УК, карающая за оскорбление монархии, применятся очень широко. 3 августа возле Монумента Демократии состоялась акция, стилизованная под вселенную Гарри Поттера, во время которой протестующие впервые призвали к реформе института монархии. Мероприятие было проведено группой под названием "Маханакорн за демократию" и студентами из Университета Касетсарт. Адвокат Анон Нампха заявил тогда, что их заявления с трибуны не являются актом свержения монархии, поскольку ей необходимо существовать в таиландском обществе "правильным образом и законно при демократической и конституционной монархии". К слову, публичное обсуждение монархии оставалось до недавнего времени табу, несмотря на вольные разговоры в социальных сетях в последние годы, поскольку критика королевской семьи карается лишением свободы на срок от трех до 15 лет. Власти не заставили долго ждать и выдали более 30 ордеров на задержание антиправительственных активистов и лидеров протеста за акцию 18 июля, параллельно выясняя, кто же стоит за финансированием их деятельности. В ответ на эти действия состоялся новый митинг, во время которого был организован сбор подписей за изменение основного закона страны. В частности, предлагалось исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената. Число людей, поддерживающих взгляды молодежи, неуклонно росло и уже 19–20 сентября состоялась самая масштабная двухдневная демонстрация на овальной площади Санам-Луанг возле Большого королевского дворца в Бангкоке, которую посетили более 80 тыс. человек.

Описание Демонстрация на площади Санам-Луанг, 19 сентября 2020 года © Григорий Зименков/ТАСС

Тогда лидеры антиправительственного протеста передали стражам порядка свои требования, в том числе касающиеся реформы монархии. "Мы не ставим задачу свергнуть монархию, а хотим ее реформы и возвращения в конституционное русло", — сказала глава "Объединенного фронта Таммасата" Пханатсайя Ситтхичираваннакун, вручая начальнику полиции обращение к королю. Протестующие также установили на площади пластину с изображением трех пальцев, которые стали антивоенным приветствием, и надписью "На этом месте народ выразил свою волю, заявив, что эта страна принадлежит ему, а не является собственностью монарха, как нас обманывали. 20 сентября 2020 года". Однако ее убрали на следующий день, а на требование по реформе монархии так и не отреагировали. Новая табличка была похожа на ту, которая находилась у одного из королевских дворцов и была убрана без объяснения причин в 2017 году, когда Рама X занял престол. Она была установлена в 1932 году и ознаменовала конец абсолютной монархии. "Здесь на рассвете 24 июня 1932 года [Народная партия] "Кхана Ратсадон" воплощает в жизнь конституцию во имя процветания страны", — гласила надпись на пластине. В 1932 году в Таиланде произошла революция, которая рассматривается как ключевое событие в истории страны, приведшее к смене абсолютной монархии на конституционную. Нет реакции — новые акции Каждый многотысячный мирный митинг, прошедший в период с июля по ноябрь, был по-своему уникален, и первое за долгое время шествие к Дому правительства, которое состоялось 14 октября, в годовщину студенческого восстания 1973 года, не стало исключением. Протестующие на ночь заняли часть территории перед комплексом правительственных зданий, несмотря на присутствие полиции, которая дождалась введения в действие запрета на сбор группами более пяти человек и разогнала митингующих. Это не помешало им собраться в тот же день возле знаменитого торгового центра Central World в еще большем количестве, чтобы испытать терпение властей.

Описание Шествие к Дому правительства, 14 октября 2020 года © Григорий Зименков/ТАСС

Организаторы так и объявляли бы за сутки о своих мероприятиях, если бы 15 октября полицейские не применили против безоружных людей водометы, заправленные смесью воды со слезоточивым газом. Многие правозащитные организации выступили с осуждением этого шага властей, в котором не было необходимости. С тех пор организаторы перешли на мессенджер Telegram из-за угроз блокировки их многотысячных групп в Facebook и стали объявлять о постоянном меняющихся местах проведения новых акций за час до их начала. Все шло своим чередом, и, несмотря на то, что основных лидеров протеста, которые все же есть, постоянно задерживают стражи порядка, люди сами продолжают выходить на улицы и, прежде всего, вербально требовать отставки премьера.

На эту тему Десятки тысяч человек посетили акцию протеста в центре Бангкока несмотря на запрет властей

Попытка властей подавить протесты через запрет прямых трансляций демонстраций в интернете несколькими независимыми СМИ вызвала лишь гнев людей. В результате правительству даже пришлось отменить запрет на сбор группами более пяти человек, который все игнорировали. К слову, ограничение было отменено на следующий день после того, как протестующие передали в Дом правительства составленное ими заявление об отставке премьер-министра, которое потребовали подписать в течение трех дней, но чиновник его тоже проигнорировал. Внеочередная сессия парламента Король Таиланда Рама Х одобрил проведение внеочередной сессии парламента, чтобы найти пути выхода из сложившейся ситуации, однако, пока депутаты и сенаторы заседали, десятки тысяч протестующих организовали шествие к посольству Германии. Там они передали письмо дипломатам, касающееся пребывания короля на территории ФРГ. Вопрос нахождения Рамы Х в Германии и вероятное управление им королевством с территории ФРГ был незадолго до этого поднят в Бундестаге. В результате по итогам сессии парламента было решено создать комиссию по озвученным предложениям, а премьер снова повторил, что не собирается покидать свой пост. Малочисленные акции продолжились, и некоторые обозреватели даже предположили, что протест начал "сдуваться", а запланированная возле законодательного органа демонстрация и вовсе станет последней, поскольку итог голосования по поправкам в конституцию предрешен.

Описание Шествие к посольству Германии в Бангкоке, 26 октября 2020 года © Григорий Зименков/ТАСС

Однако за день до принятия, возможно, судьбоносного решения возле парламента произошло первое серьезное противостояние не только антиправительственных активистов с полицейскими, но и с роялистами, которые предпринимают попытки защитить институт монархии. В результате стычек пострадали более 50 человек, причем некоторые получили огнестрельные ранения, хотя полиция оружия не применяла. Обиженные действиями властей протестующие в тот же вечер побили машины стражей порядка и анонсировали сбор у ТЦ Central World, возле которого находится главное управление полиции. Там они в ответ на применение водометов, от которых пытались защищаться огромными надувными утками, облили краской ворота и стены комплекса зданий правоохранительных органов. Кроме того, они изрисовали граффити асфальт и стены в этом районе, используя порой очень резкие высказывания в адрес монархии. Возможно, поэтому возле Бюро королевской собственности на 25 ноября запланирована новая антиправительственная акция. Что происходит в Таиланде? На следующий день после "обстрела" краской полицейского управления, премьер заявил, что теперь будут использованы все доступные законы и меры против антиправительственных демонстрантов, которые обостряют и без того кризисную ситуацию. Полиция сразу же заявила о готовности выполнить приказ Праюта Чан-Очи и даже задействовать ту самую 112-ю статью, которую на начальных стадиях нынешних протестов король просил не применять к активистам. Несмотря на это, проезд кортежа с королевой Сутхидой и принцем Дипангкорном в районе проведения одного из митингов все же стал поводом для начала расследования в отношении двух активистов. Поскольку они находились близко к автомобилю, их обвинили в попытке применения насилия к королеве, однако, согласно опубликованным в сети видео с места события, никаких признаков того, что она пострадала, не было.

На эту тему В Бангкоке протестующие собрались на новую акцию из-за отказа премьера уйти в отставку