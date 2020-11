Эволюция протеста: почему в Таиланде хотят поменять конституцию

В тот вечер на сцене высказывалось большое количество людей разного возраста, а также коллектив Rap Against Dictatorship ("Рэп против диктатуры"), ставший неотъемлемой визитной карточкой всех крупных мероприятий. К "Свободной молодежи" присоединились и другие группы вроде студенческого "Объединенного фронта [университета] Таммасат" или "Плохих студентов".

Как бы странно это ни выглядело, но одним из символов протеста стали три пальца, которые антиправительственные демонстранты регулярно вскидывают вверх. Произошло это благодаря роману Сьюзен Коллинз "Голодные игры". Кроме того, митингующие периодически исполняют таиландскую версию песни Do You Hear the People Sing? из мюзикла "Отверженные" (Les Miserables, 2012). Данная композиция в последние годы используется в качестве неофициального гимна продемократического движения в стране.

Первый после короновирусного локдауна митинг даже завершился поэтично: собравшиеся включили фонарики на мобильных телефонах, направив их на скульптуру конституции, расположенную в центре монумента и окруженную четырьмя столбами, означающими армию, полицию, ВВС и ВМФ. Таким образом они хотели показать общественности, насколько потемнела демократия. По другой версии, фонарики были использованы, чтобы демократия могла найти путь к конституции в темной бездне, куда она провалилась с военным правительством в 2017 году.

Нынешняя конституция