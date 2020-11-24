Лукашенко обвинил Запад в финансировании оппозиции вместо помощи в борьбе с пандемией

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обещанные Минску для борьбы с пандемией €24 млн Запад направляет на поддержку оппозиции. Видеофрагмент его заявления разместил во вторник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

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"Недавно, продекларировав, что они [Запад] выделяют Беларуси аж €24 млн в этих сложных условиях, заявили, что деньги пойдут не на борьбу с пандемией, а на развитие гражданского общества. Читай - на поддержку тех протестных акций, которые происходят в Беларуси, и на поддержку так называемой оппозиции", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что "по пути в Беларусь эти деньги растворяются". "И мы знаем, кто эти деньги поглощает. Это разного рода координационные советы [оппозиции], созданные за пределами нашей страны в качестве альтернативы нынешнему руководству Беларуси", - заявил Лукашенко.

Также, по его словам, западные деньги идут на поддержку "тех беглых [политиков], которые окопались в Польше и в странах Балтии, в частности в Литве".