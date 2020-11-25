В Великобритании заявили, что будут участвовать в ДОН после выхода из него США

ЛОНДОН, 25 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Великобритания продолжит участвовать в Договоре по открытому небу (ДОН), несмотря на выход из него Соединенных Штатов. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель МИД Соединенного Королевства.

"Великобритания сохранит приверженность Договору по открытому небу, который идет на пользу евроатлантической безопасности, обеспечивая взаимопонимание сторон и повышая доверие посредством транспарентности в военной сфере", - сказал он.

Действующий президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, который позволяет участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.