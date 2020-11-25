Глава Гонконга заявила, что закон о нацбезопасности оказался "чрезвычайно эффективным"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 ноября. /ТАСС/. Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый летом этого года, принес ощутимые результаты в восстановлении порядка и социальной стабильности. Об этом заявила в среду глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"За последние четыре с лишним месяца закон о нацбезопасности оказался чрезвычайно эффективным в восстановлении стабильности в Гонконге", - подчеркнула она, выступая с ежегодным посланием в Законодательном совете.

По ее словам, после принятия этого правового акта попытки отстаивания "независимости Гонконга" и сговора с внешними силами постепенно утихли, некоторые радикальные активисты и организации свернули свою деятельность, уличное насилие резко пошло на спад.

"После года социальных волнений и страха за личную безопасность жители Гонконга снова могут пользоваться своими основными правами и свободами в соответствии с законом", - отметила Кэрри Лам.

Летом 2019 года в этом специальном административном районе КНР вспыхнули массовые протесты из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев.

30 июня текущего года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Страны Запада восприняли инициативу КНР как нарушение автономии Гонконга.