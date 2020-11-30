Санду заявила, что правительство Иона Кику должно уйти в отставку

Что мы знаем о первой женщине на посту президента Молдавии Майе Санду

Курс на Европу. Что мы знаем о первой женщине на посту президента Молдавии Майе Санду

"На прошедших выборах избиратели голосовали не только против [действующего президента] Игоря Додона, но и методов его правления, против его команды, против правительства Иона Кику. Это ясный сигнал, что правительство должно уйти", - сказала Санду на пресс-конференции в понедельник. Вместе с тем она подчеркнула, что перед уходом правительство должно завершить ряд дел, которые связаны с принятием государственного бюджета, борьбой с пандемией и экономическим кризисом.

Санду также заявила, что необходимо в кратчайшие сроки провести досрочные выборы парламента.

"Я считаю, что нынешний парламент должен быть распущен как можно быстрее. У парламентских партий нет никаких оправданий, чтобы оттягивать этот процесс", - сказала Санду в ходе пресс-конференции в понедельник.

Сотрудничество с социалистами

Санду также сообщила, что не рассматривает возможность сотрудничества в парламенте с крупнейшей в стране Партией социалистов Республики Молдова, которую вскоре вновь возглавит действующий президент Игорь Додон.

"Социалисты не готовы к реформе системы юстиции. <...> Правительство, сформированное при поддержке социалистов, не сможет продвигать реформы, которых ждут наши граждане", - сказала Санду и напомнила о неудачной попытке сотрудничества двух политических сил в 2019 году.

Кроме того, она отметила, что не обсуждает с действующим президентом будущий формат власти. "У нас не было дискуссий с Додоном после выборов. <...> Я не верю в его позитивные намерения", - отметила она.

Срок президентских полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность нового президента, лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.

Санду также заявила, что после вступления в должность уйдет с поста лидера партии "Действие и солидарность".

"По закону я обязана отказаться от руководства и членства в партии. И я сделаю это в положенное время", - сказала она.