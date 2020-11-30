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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

В КСИР пообещали ответный удар по врагам за убийство физика-ядерщика

Характер, место и время операции будут определены иранской стороной, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Тегеран нанесет ответный удар врагам за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, характер, место и время которого будет определено иранской стороной. Об этом заявил в понедельник командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.

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"Наши враги пусть ждут ответа. Характер, место и время операции определим мы", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Салами добавил, что "Иран оставляет за собой [право] наказать исполнителей и организаторов [убийства]".

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

Теги
ИранИзраильЗариф, Мохаммад ДжавадУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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