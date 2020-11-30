В КСИР заявили, что дело убитого иранского ученого будет продолжаться

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Дело иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, убитого в пятницу, будет продолжено, а террористические атаки не остановят устремления и прогресс иранского народа. Об этом заявил в понедельник командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, выступая в понедельник на церемонии прощания с Фахризаде.

"Террористы и враги Ирана хотят остановить устремления и прогресс иранского народа, - цитирует Хаджизаде агентство Mehr. - Враги должны знать, что мы обязательно нанесем им удар в ответ на это преступление".

"Дело этого мученика и других мучеников продолжится, и их гибель только увеличит желание и стремление друзей и коллег мучеников продолжить дело Фахризаде", - подчеркнул генерал на церемонии в штаб-квартире министерства обороны Ирана.