Парламент Ирана проголосовал за закон о повышении уровня обогащения урана

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за законопроект, который должен обязать правительство нарастить степень обогащения урана. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB .

Отмечается, что за законопроект проголосовали 248 депутатов из 290. Для вступления закона в силу проект должен быть одобрен Советом стражей конституции Ирана.

Ранее в воскресенье Меджлис проголосовал за ускорение рассмотрения этого законопроекта. Решение было принято на фоне сообщения об убийстве в пятницу физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны.

Законопроект должен обязать правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Также закон предусматривает немедленное возвращение к проекту по реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки. Согласно СВПД, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.