Трамп за решеткой? От демократов зависит, что будет с президентом США дальше

В прошлом ему удавалось легко справляться со всеми исками. За долгую карьеру Дональду Трампу и его компаниям их адресовали более 4 тыс. Большинство обращений в суд не доставило магнату неприятностей. Но в этот раз все может быть иначе. В случае, если коллегия выборщиков остановит свой выбор на Джо Байдене, действующий президент лишится главного козыря последних лет — иммунитета от уголовного преследования. Тогда истцом по отношению к Трампу сможет выступить само государство. Номер два в команде Байдена Камала Харрис уже обещала судить президента за препятствование правосудию. Ее мечта в шаге от исполнения. От большой сумы до тюрьмы

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Юридически неподсудность главы государства никак не закреплена в американском законодательстве. Но в силу решения Верховного суда от 1867 года признано, что президенту полагается легальная отсрочка. Право на нее подтверждено постановлениями Министерства юстиции от 1973 и 2000 годов. Действие этой нормы признается повсеместно: бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, в 2019-м официально завершивший расследование "российского вмешательства" в американские выборы, утверждал, что ставит точку не только по причине отсутствия доказательств, но и из-за того, что президент, находящийся в должности, неподсуден. Если иммунитет утратит свою силу, Трампу предстоит иметь дело с, самое меньшее, шестью уже начатыми расследованиями. Их содержание — финансовые махинации, злоупотребления при дележе имущества и агрессия на сексуальной почве. К этим обвинениям могут прибавиться и неожиданные. Учитывая, что как государственные служащие — прокуроры, так и частные лица, готовые атаковать Трампа в суде, часто принадлежат к демократам, можно утверждать, что от этой партии зависит, чем будут наполнены для действующего президента ближайшие месяцы — или даже целые годы — миром или войной. Вся рать на президента Самое резонансное расследование, задевающее Дональда Трампа, стартовало в августе 2020 года незадолго до публикации в дружественной демократам The New York Times сведений о налоговой декларации президента. В отличие от своих предшественников, Трамп отказывался делать ее достоянием гласности. Как выяснилось — не без оснований. В 2016 году миллиардер заплатил только $750 налогов, а в течение 10 из 15 последних лет не перечислил государству ни цента. За дело взялась сторонница демократов — прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс. В поле ее зрения — возможные махинации клана Трампов с целью искажения размеров своих доходов и стоимости принадлежащей им недвижимости. Подозрения у следователей вызывает статус особняка в нью-йоркском округе Уэстчестер. Официально он зарегистрирован как офисное помещение, но возникают сомнения, используется ли в этом качестве. Как подозревает следствие, в махинациях могут быть замешаны и члены семьи Трампа. Компания Trump Organization совершала коммерчески сомнительные переводы на счет фирмы, принадлежащей дочери политика Иванке Трамп. Сына президента Эрика уже допросили по этому делу, на очереди может быть сам американский лидер. Противники президента утверждают, что манипуляции с цифрами его доходов и размерами состояния — часть долговременной стратегии. В ее рамках предприниматель якобы не только занижал свои активы, но и при необходимости преувеличивал имеющееся у него состояние, чтобы не выбывать из списка самых успешных предпринимателей Америки. Возможно, за все это ему предстоит ответить в суде.

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Прокуроры Мэриленда и Вашингтона нашли у Трампа еще одно потенциально слабое место, и оно тоже касается денег. При том что после вступления в должность президент-миллиардер устранился от управления своими активами, ему все равно продолжили поступать доходы, по крайней мере, от некоторых из них. В этом числе — вашингтонский Trump International Hotel, где часто останавливаются иностранцы. Тем самым нарушалась одна из статей американской конституции, запрещающая первому лицу в государстве получать средства из-за границы. Ведь, пусть и теоретически, эта денежная подпитка могла влиять на решения, которые он принимал. Любовь в эпоху Дональда Трампа

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