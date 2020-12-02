Трамп за решеткой? От демократов зависит, что будет с президентом США дальше

В прошлом ему удавалось легко справляться со всеми исками. За долгую карьеру Дональду Трампу и его компаниям их адресовали более 4 тыс. Большинство обращений в суд не доставило магнату неприятностей. Но в этот раз все может быть иначе.
В случае, если коллегия выборщиков остановит свой выбор на Джо Байдене, действующий президент лишится главного козыря последних лет — иммунитета от уголовного преследования. Тогда истцом по отношению к Трампу сможет выступить само государство. Номер два в команде Байдена Камала Харрис уже обещала судить президента за препятствование правосудию. Ее мечта в шаге от исполнения.
От большой сумы до тюрьмы
Юридически неподсудность главы государства никак не закреплена в американском законодательстве. Но в силу решения Верховного суда от 1867 года признано, что президенту полагается легальная отсрочка. Право на нее подтверждено постановлениями Министерства юстиции от 1973 и 2000 годов. Действие этой нормы признается повсеместно: бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, в 2019-м официально завершивший расследование "российского вмешательства" в американские выборы, утверждал, что ставит точку не только по причине отсутствия доказательств, но и из-за того, что президент, находящийся в должности, неподсуден.
Если иммунитет утратит свою силу, Трампу предстоит иметь дело с, самое меньшее, шестью уже начатыми расследованиями. Их содержание — финансовые махинации, злоупотребления при дележе имущества и агрессия на сексуальной почве. К этим обвинениям могут прибавиться и неожиданные. Учитывая, что как государственные служащие — прокуроры, так и частные лица, готовые атаковать Трампа в суде, часто принадлежат к демократам, можно утверждать, что от этой партии зависит, чем будут наполнены для действующего президента ближайшие месяцы — или даже целые годы — миром или войной.
Вся рать на президента
Самое резонансное расследование, задевающее Дональда Трампа, стартовало в августе 2020 года незадолго до публикации в дружественной демократам The New York Times сведений о налоговой декларации президента. В отличие от своих предшественников, Трамп отказывался делать ее достоянием гласности. Как выяснилось — не без оснований. В 2016 году миллиардер заплатил только $750 налогов, а в течение 10 из 15 последних лет не перечислил государству ни цента.
За дело взялась сторонница демократов — прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс. В поле ее зрения — возможные махинации клана Трампов с целью искажения размеров своих доходов и стоимости принадлежащей им недвижимости. Подозрения у следователей вызывает статус особняка в нью-йоркском округе Уэстчестер. Официально он зарегистрирован как офисное помещение, но возникают сомнения, используется ли в этом качестве. Как подозревает следствие, в махинациях могут быть замешаны и члены семьи Трампа. Компания Trump Organization совершала коммерчески сомнительные переводы на счет фирмы, принадлежащей дочери политика Иванке Трамп. Сына президента Эрика уже допросили по этому делу, на очереди может быть сам американский лидер.
Противники президента утверждают, что манипуляции с цифрами его доходов и размерами состояния — часть долговременной стратегии. В ее рамках предприниматель якобы не только занижал свои активы, но и при необходимости преувеличивал имеющееся у него состояние, чтобы не выбывать из списка самых успешных предпринимателей Америки. Возможно, за все это ему предстоит ответить в суде.
Прокуроры Мэриленда и Вашингтона нашли у Трампа еще одно потенциально слабое место, и оно тоже касается денег. При том что после вступления в должность президент-миллиардер устранился от управления своими активами, ему все равно продолжили поступать доходы, по крайней мере, от некоторых из них. В этом числе — вашингтонский Trump International Hotel, где часто останавливаются иностранцы. Тем самым нарушалась одна из статей американской конституции, запрещающая первому лицу в государстве получать средства из-за границы. Ведь, пусть и теоретически, эта денежная подпитка могла влиять на решения, которые он принимал.
Любовь в эпоху Дональда Трампа
Обвинения в сексуальной агрессии — дамоклов меч, постоянно висящий над президентом. К ноябрю 2020 года судебная система продолжает рассматривать два иска, затрагивающих эту тему. Первый подан Саммер Зервос, участницей телешоу "Ученик" (The Apprentice), ведущим которого в 2007 году работал Трамп. Женщина уже обвиняла политика в том, что он распускал руки, но в суд обратилась по близкому, хоть и не совпадающему поводу. Как утверждает Зервос, грубое и энергичное отрицание президентом факта сексуальных приставаний причинило ей многочисленные неприятности, поскольку настроило против нее часть общественного мнения: в основном — настойчивых поклонников президента, которые, скрываясь за псевдонимами, принялись обвинять ее во лжи, угрожать расправой, а ее бизнесу разорением. Год назад рассмотрение дела по существу приостановили — но только вплоть до истечения президентского иммунитета.
Еще одно расследование, напрямую задевающее Трампа, проходит по иску 77-летней Элизабет Кэрролл, обвиняющей президента в сексуальном насилии. Случай, ставший теперь предметом разбирательств, относится к 1990-м годам.
Особняком среди исков, поданных против Дональда Трампа, стоит обращение его племянницы Мэри, выпустившей в 2020 году разоблачительную книгу "Слишком много и всегда недостаточно", посвященную не только звездному родственнику, но и его семье. Женщина утверждает, что ее обошли при дележе имущества деда — миллионера Фреда Трампа, причем виновным считает не одного своего дядю, но и другого — скончавшегося от алкоголизма в 1981-м Фреда-младшего, а также еще и тетку.
Встаньте в очередь
Американский лидер, наверное, мог бы вздохнуть с облегчением, если бы этим списком исчерпывались все адресуемые ему претензии. Но дело обстоит иначе; одних только обвинений в сексуальной агрессии, в той или иной форме уже предъявленных президенту, насчитывается 26, и лишь ближайшее будущее покажет, какие из них трансформируются в уголовные дела, а каким это не суждено. Вдобавок Трампа могут попытаться привлечь к ответственности за решения, принятые им во время пребывания у власти. Бывший помощник прокурора округа Колумбия демократ Гленн Киршнер считает главу государства виновным в убийстве по халатности: так он трактует курс Белого дома на сокращение локдаунов в отдельных штатах вкупе с кампанией по минимизации потенциальной опасности, исходящей от пандемии. Трамп брезговал ношением маски, чем подавал плохой пример американцам — почему бы не судить его за это?
Расследование связей президента с Россией во время предвыборной кампании не завершилось ничем, однако сопровождалось постоянными трениями, переходившими в скандалы. Их итог: Трампа обвиняют в препятствовании правосудию, пусть даже мотив для подобных действий у него отсутствовал. Не закрыто полностью и украинское досье — скандальный эпизод 2019 года, в ходе которого Трамп ставил президента Украины Владимира Зеленского перед выбором: либо усиленное расследование бизнес-деятельности сына Джо Байдена Хантера, либо отказ в финансовой помощи. На этом основании Трампа пробовали подвергнуть импичменту — безрезультатно; опираясь на те же факты, его могут попытаться провести через суд как обыкновенного преступника.
Итог для самого популярного американского консервативного политика (а этот статус Трамп полностью подтвердил в 2020-м, набрав 74 млн голосов) не слишком обнадеживающий. Коварство его положения в том, что количество исков, которые будут поданы против него, заранее неизвестно. Одни потенциально возможные обвинения выглядят заметно опаснее, чем другие. Многое будет зависеть от того, захотят ли вернувшиеся к власти демократы "добить" своего противника, отыгравшись за все испытанное в последние годы раздражение. Или, напротив, сделают ставку на "примирение" всех американцев, включая самых консервативных. При таком сценарии большому суду над Дональдом Трампом вряд ли найдется место.
Игорь Гашков