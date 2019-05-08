Нечем козырять: почему Трамп отказывается публиковать свои налоговые отчеты

Каждый американец обязан раз в году самостоятельно подавать налоговую декларацию и платить налоги. С начала 1970-х все кандидаты в президенты США от Республиканской партии делали свои налоговые декларации достоянием широкой публики: любой желающий мог увидеть общую сумму налогов, перечисленную политиком в бюджет, а также его среднюю ставку налогов. Однако во время президентской гонки 2016 года Трамп не стал этого делать, сославшись на то, что его налоговая отчетность проходит аудиторскую проверку. "Единственные, кому есть дело до моей налоговой декларации, — это журналисты", — говорил миллиардер. На самом деле это не так: согласно данным опросов общественного мнения, декларацию Трампа хотели бы увидеть 74% американцев. То есть три четверти граждан страны желают знать, был ли 45-й президент США замешан в уклонении от налогов или каких-либо иных манипуляциях.