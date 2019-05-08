Нечем козырять: почему Трамп отказывается публиковать свои налоговые отчеты

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его состояние превышает $10 млрд, но, по оценке Forbes, эта сумма завышена — в три с лишним раза. Поставить точку в разговорах о богатстве и источниках дохода бизнесмена могли бы его налоговые декларации, за которыми сейчас охотятся демократы в Конгрессе и либеральные СМИ. ТАСС объясняет, почему Трамп отказывается публиковать сведения о своих налогах и что данное решение говорит о президенте США.
Почему вокруг налоговой отчетности Трампа так много разговоров?
Каждый американец обязан раз в году самостоятельно подавать налоговую декларацию и платить налоги. С начала 1970-х все кандидаты в президенты США от Республиканской партии делали свои налоговые декларации достоянием широкой публики: любой желающий мог увидеть общую сумму налогов, перечисленную политиком в бюджет, а также его среднюю ставку налогов. Однако во время президентской гонки 2016 года Трамп не стал этого делать, сославшись на то, что его налоговая отчетность проходит аудиторскую проверку. "Единственные, кому есть дело до моей налоговой декларации, — это журналисты", — говорил миллиардер. На самом деле это не так: согласно данным опросов общественного мнения, декларацию Трампа хотели бы увидеть 74% американцев. То есть три четверти граждан страны желают знать, был ли 45-й президент США замешан в уклонении от налогов или каких-либо иных манипуляциях.
Аудит действительно мешает Трампу опубликовать декларацию?
Нет. Налоговое управление США даже выпустило специальное заявление, в котором говорится о том, что аудит не является препятствием для публикации налоговой отчетности. Например, президент Ричард Никсон обнародовал информацию о своих налогах как раз в тот момент, когда они проходили аудиторскую проверку. Более того, адвокаты миллиардера так и не предоставили никаких доказательств того, что эта проверка действительно имеет место. Все это не помешало Трампу использовать аудит в качестве "прикрытия" на дебатах с Хиллари Клинтон, во время общения с прессой и на выступлениях перед сторонниками. Окончательный отказ публиковать документы последовал уже после того, как Трамп вступил в должность президента.
Получается, ему есть что скрывать?
На этот вопрос частично ответила газета The New York Times, опубликовавшая "слитые" финансовые документы Трампа в октябре 2016 года. Из публикации следует, что в 1995 году, в разгар экономического кризиса, Трамп потерял $916 млн из-за неэффективного управления тремя казино в Атлантик-Сити, неудачных вложений в авиабизнес и несвоевременной покупки отеля на Манхэттене. Всего же бизнес Трампа с 1985 по 1994 год потерял $1,17 млрд, о чем NYT сообщила 7 мая. Задекларировав миллиардный убыток, Трамп получил возможность впоследствии не платить налоги за три предыдущих года и за 15 последующих. По данным Bloomberg, это одна из самых распространенных (и притом легальных) схем уклонения от налоговых обязательств в США. Благодаря этой лазейке Трамп все-таки смог встать на ноги в начале 2000-х, но при этом не заплатил в казну ни цента.
Почему Трамп не хочет, чтобы об этом знали?
Из публикации NYT не следует, что Трамп уклонялся от налогов или нарушал законы, однако отказ обнародовать данные целиком только усугубляет подобные подозрения в отношении президента-миллиардера. Сам президент не стал отрицать подлинность документов и, более того, заявил, что он, как никто другой, знаком с лазейками в законодательстве, и потому именно он способен исправить несправедливости налоговых законов США. В команде миллиардера также подчеркнули, что умение находить лазейки в законодательстве демонстрирует, насколько он талантлив как предприниматель. Однако налоговая история Трампа, вероятно, свидетельствует об обратном: судя по событиям 1995 года, он может быть не таким уж успешным бизнесменом, каким пытается казаться. И в этом критики нового президента видят главную причину не публиковать налоговые декларации.
Хорошо, про 90-е все понятно. А про нулевые что-нибудь известно?
Да. В середине марта телеведущая MSNBC Рэйчел Мэддоу сообщила, что в ее распоряжении оказалась налоговая декларация Трампа за 2005 год — два листка бумаги, известные американцам как форма 1040. Журналистка пообещала раскрыть содержимое документов в своей передаче, но Белый дом сыграл на опережение: представители президента рассказали, что в 2005 году Трамп заплатил $38 млн налогов при доходе в $150 млн — то есть никаких противозаконных махинаций не совершал. В итоге скандала не получилось: Мэддоу не оставалось ничего, кроме как подтвердить эту информацию. Ее коллега, лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Кей Джонсон — журналист, первым получивший доступ к документам, — впоследствии предположил, что за этим "сливом" стоял сам Трамп. Таким образом президент мог продемонстрировать американцам, что с налогами у него все в порядке.
Чего от Трампа хотят теперь?
Демократы все еще намерены получить от президента более актуальные декларации. В начале апреля председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил (штат Массачусетс) потребовал от Службы внутренних доходов (СВД) предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние шесть лет и установил крайний срок для этого — 23 апреля. Нил обосновал свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. В ответ глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что никаких законных оснований для запроса конгрессмена нет, поэтому декларации обнародованы не будут.
Чем отказ публиковать отчетность может обернуться для Трампа?
Де-юре ничем. Кандидаты в президенты не обязаны публиковать налоговые отчетности (это просто дань традиции), а разглашение налоговой декларации без согласия самого налогоплательщика запрещено законами США и считается преступлением. Но де-факто ничем хорошим для Трампа это не закончится: отказ опубликовать информацию о налогах вызовет только больше критики в адрес нового президента и станет поводом для дальнейших журналистских расследований и "сливов".
Артур Громов