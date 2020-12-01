Зариф и Боррель обсудили покушение на иранского физика-ядерщика

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили ситуацию вокруг убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Переговоры прошли по телефону во вторник.

"Европейская сторона подчеркнула, что террористический акт в отношении Фахризаде и его убийство - это преступление", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Также отмечается, что Боррель "разъяснил позицию ЕС по этому вопросу". 28 ноября внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление с осуждением теракта в Иране, жертвой которого стал физик-ядерщик Мохсен Фахризаде.

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.