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Акции протеста в Гонконге

Полиция Гонконга арестовала студенческого активиста протестного движения

Он подозревается в препятствовании правосудию и работе полиции, а также в хранении оружия

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция Гонконга в среду арестовала одного из видных студенческих лидеров, участвовавших в прошлогодних антиправительственных протестах. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

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Речь идет о председателе студенческого союза Гонконгского баптистского университета Кейте Фонге. Утверждается, что к нему домой прибыли более 20 сотрудников правоохранительных органов и забрали его в участок. Он подозревается в препятствовании правосудию и работе полиции, а также в хранении оружия.

Ранее этот активист уже задерживался за скупку лазеров, которые использовались демонстрантами для ослепления полицейских во время прошлогодних протестов.

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