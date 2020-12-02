В Канаде готовят масштабный перезапуск экономики, не боясь рекордного дефицита бюджета

Либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готово в течение трех лет направить 70–100 млрд канадских долларов ($54–77 млрд) на перезапуск национальной экономики, пострадавшей от последствий пандемии нового коронавируса. Как сообщила в понедельник заместитель премьер-министра и министр финансов страны Христя Фриланд, представляя проект документа в канадском парламенте, "это самая серьезная проблема, с которой столкнулась наша страна со времен Второй мировой войны, это наш самый серьезный экономический кризис со времен Великой депрессии и самый серьезный кризис общественного здравоохранения со времен испанского гриппа".

Фриланд заявила, что правительство оказывает финансовую помощь населению и бизнесу с самого начала пандемии и готово продолжать работать и дальше в этом направлении, даже несмотря на рекордные прогнозы по дефициту бюджета. "Канадцы должны знать, что федеральное правительство им поможет", — подчеркнула она. В этой связи глава Минфина сообщила, что власти готовы в течение ближайших трех лет расходовать 3–4% от национального ВВП на "продуманное" стимулирование экономики. "Когда вирус будет взят под контроль и наша экономика будет готова к новому росту, мы применим амбициозный пакет стимулов, чтобы дать толчок выздоровлению нашей [экономики]", — пояснила она, добавив, что такого рода краткосрочные стимулирующие программы позволят в долгосрочной перспективе избежать ухудшения экономической ситуации.

Что предлагается

"Амбициозный план" либералов пока не раскрывает точных цифр предстоящих затрат по всем его пунктам, но, например, предусматривает направление значительных средств на вакцинацию населения от коронавируса. Ранее Оттава заключила контракты на поставку вакцины от нового коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. Согласно условиям контрактов Канада получит их практически сразу же после того, как эти компании запустят свои вакцины в производство, а вакцинация населения, которую предполагают начать уже в начале 2021 года, будет проводиться бесплатно.

Помимо этого, 1 млрд канадских долларов ($770 млн) планируется выделить канадским регионам на улучшение инфекционного контроля в домах престарелых, в ряде которых до сих пор фиксируются вспышки заражения новым коронавирусом. Крупные финансовые вливания будут направлены, например, в туристическую отрасль, участники которой смогут получать кредиты до миллиона канадских долларов ($770 тыс.) на десять лет с низкими процентными ставками. Семьи с низким и средним доходом получат по 1,2 тыс. канадских долларов (более $925) на каждого ребенка.

Рекордный дефицит

Правительство готовит свой экономический пакет на фоне неутешительных прогнозов, согласно которым дефицит бюджета в этом фискальном году (истекает 31 марта 2021 года) может составить рекордные 381,6 млрд канадских долларов (более $294 млрд, или 17,5% от ВВП). При самом худшем сценарии дефицит прогнозируется на уровне почти 400 млрд канадских долларов ($308 млрд). Это связано как с затратами на поддержу населения и бизнеса на фоне пандемии коронавируса, так и с реализацией еще целого ряда федеральных программ.