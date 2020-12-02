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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

CNN: США считают, что Израиль стоит за убийством иранского физика-ядерщика

По данным телекомпании, в администрации США утверждают, что Израиль длительное время "вел охоту" на Мохсена Фахризаде

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Вашингтон считает, что Израиль стоит за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа должностных лиц высокого ранга администрации США.

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По его словам, Израиль длительное время "вел охоту" на этого иранского ученого. Обычно еврейское государство ставило администрацию США в известность о готовящихся акциях подобного рода. Источник не раскрыл, поступил ли Израиль так в этот раз или нет.

Он также отказался уточнять, знал ли президент США Дональд Трамп о готовящейся ликвидации Фахризаде и санкционировал ли оказание поддержки израильтянам с американской стороны.

Теги
СШАИзраильТрамп, ДональдУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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