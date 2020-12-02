CNN: США считают, что Израиль стоит за убийством иранского физика-ядерщика

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Вашингтон считает, что Израиль стоит за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа должностных лиц высокого ранга администрации США.

По его словам, Израиль длительное время "вел охоту" на этого иранского ученого. Обычно еврейское государство ставило администрацию США в известность о готовящихся акциях подобного рода. Источник не раскрыл, поступил ли Израиль так в этот раз или нет.

Он также отказался уточнять, знал ли президент США Дональд Трамп о готовящейся ликвидации Фахризаде и санкционировал ли оказание поддержки израильтянам с американской стороны.