Власти США считают, что Россия не вмешивалась в систему выборов 2020 года

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Россия не вмешивалась в систему американских выборов в ходе нынешней кампании. Это подтвердил в среду исполняющий обязанности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США Брендон Уэльс, выступая на слушаниях в сенатском комитете по внутренней безопасности и правительственным делам.

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"Россия запустила обширную кампанию, направленную против сетей местных властей, штатов, частного сектора и федеральных сетей, используя уязвимые места. Они отслеживают уязвимые места и пытаются проникнуть в сети. Мы это выявили", - сказал он.

На вопрос сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола о том, идет ли речь о системе выборов, Уэльс ответил отрицательно. "Нет. Я имею в виду общие сети, сети частного сектора, то, что совершенно не имеет отношения к выборам", - отметил и.о. главы агентства.

Однако он утверждал, что имел место случай взлома сети одного из округов, откуда была скачана "некоторая информация, касающаяся выборов". Пол уточнил, касалось ли это подсчета голосов. "Абсолютно нет", - ответил Уэльс.

"Иран отправлял письма, направленные на запугивание избирателей, - сказал он. - <...> У нас нет данных об изменениях голосов со стороны внешних игроков. Мы не наблюдали того, что кто-то из противников мог взломать системы выборов".