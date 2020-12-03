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МИД Турции рассчитывает на урегулирование с США ситуации вокруг С-400 путем диалога

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Турция ожидает, что новая американская администрация будет готова разрешить ситуацию с приобретением республикой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 при помощи диалога. Об этом заявил в четверг турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на конференции "Средиземноморские диалоги", организованной итальянским Институтом политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии.

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"Ситуация с С-400 возникла при предыдущей администрации [президента США Барака Обамы]. Президенты [Турции и США Тайип] Эрдоган и [Дональд] Трамп вели хороший и откровенный диалог и обсуждали все проблемы <...>. Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 с привлечением НАТО, но они отказались от нашего предложения <...>. Мы рассчитываем, что эта администрация или новая администрация будет готова решить все проблемы путем диалога, не угрожая санкциями", - подчеркнул глава МИД.

Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны США. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США перестать наконец грозить ими Турции и попробовать ввести их в действительности.

Теги
СШАТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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