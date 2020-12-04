WSJ: США предложили финдиректору Huawei признать вину в обмен на возвращение на родину

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Американские власти ведут обсуждают возможность заключения сделки с арестованной в Канаде финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая может обернуться ее возвращением на родину. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, представители Министерства юстиции США ведут переговоры с Ваньчжоу, предлагая ей признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения. В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой финансовому директору предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана.

В случае, если Ваньчжоу пойдет на сделку с американскими властями, Минюст США, по данным источников издания, готов будет отсрочить ее уголовное преследование, а позднее и вовсе снять с нее обвинения. Таким образом она получит возможность беспрепятственно вернуться в Китай. Как отмечает The Wall Street Journal, заключение такой сделки также заложит основу для возможного возвращения на родину двух канадцев, задержанных в прошлом году на территории КНР.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинениям в мошенничестве. Вскоре после этого власти КНР задержали двух канадских граждан, которые обвиняются в действиях, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава считает их задержание незаконным и политически мотивированным.