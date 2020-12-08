Великобритания откажется от спорных поправок к биллю о Brexit

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании согласилось исключить ряд спорных поправок из текста законопроекта о внутреннем рынке, которые нарушают условия соглашения о Brexit. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник по итогам встречи министра по особым поручениям, канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем.

"В результате интенсивной и конструктивной работы в течение прошедших недель ЕС и Великобритания могут объявить о принципиальной договоренности по соглашению о Brexit по всем вопросам, в том числе по протоколу по Северной Ирландии", - отмечается в нем. В сообщении подчеркивается, что "в частности, достигнуто согласие о присутствии представителей ЕС в Северной Ирландии при проверке и контроле британскими властями товаров, которые попадают на североирландскую территорию из Великобритании". Это положение принято с той целью, чтобы Брюссель мог следить за применением Лондоном тарифов Евросоюза в отношении тех товаров, которые в условиях открытой границы могут идти транзитом через Северную Ирландию в Республику Ирландия, являющуюся страной - членом ЕС.

В заявлении указывается, что в рамках договоренностей Лондон согласился не включать в текст законопроекта о внутреннем рынке пункты 44, 45 и 47, касающиеся экспортных деклараций, госпомощи и несовместимости документа с международным и внутренним правом.

Предложенный ранее британским правительством закон о внутреннем рынке призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства (включая Северную Ирландию) с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года, а также служить страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки. Законопроект в своем предыдущем виде предусматривал возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии (части соглашения о Brexit), который, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства - из Великобритании в Северную Ирландию.

Критики документа утверждали, что он не только подорвет доверие к королевству на международной арене, но и поставит под угрозу Белфастское соглашение 1998 года. Эта договоренность между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии, также известная как Соглашение Страстной пятницы, позволила прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии.

Последняя попытка

Британский кабмин отказался от спорных положений законопроекта в то время, когда Лондон и Брюссель предпринимают последнюю попытку заключить соглашение о свободной торговле. Во время телефонного разговора между Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 7 декабря стороны заявили о том, что продолжат диалог, несмотря на сохраняющиеся разногласия в вопросах обеспечения равных условий игры, правил рыболовства и урегулирования споров.