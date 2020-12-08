В Дублине считают урегулированной проблему ирландской границы в связи с Brexit

ДУБЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени приветствовал договоренность между Брюсселем и Лондоном о снятии спорных поправок к британскому биллю о внутреннем рынке. В интервью телеканалу RTE во вторник он указал на важное значение этого шага для урегулирования проблемы ирландской границы.

"В последние дни было трудно найти что-то позитивное, связанное с Brexit, но это событие (решение Великобритании исключить спорные поправки из текста законопроекта о внутреннем рынке), безусловно, можно считать прогрессом", - сказал Коувени. "Это очень важный шаг для всей Ирландии, у нас теперь есть гарантии того, что проблема, касающаяся ирландской границы, урегулирована", - пояснил министр. По его мнению, "на пути реализации прошлогоднего соглашения о выходе Великобритании из ЕС теперь нет препятствий".

"Мы надеемся также, что это сигнал о том, что британское правительство пребывает в договорном настрое", - продолжил глава ирландской дипломатии. "Надо использовать этот момент на переговорах (между ЕС и Великобританией) о будущих отношениях и торговле, - сказал он. - Тогда, быть может, в ближайшие дни соглашение будет достигнуто".

Ранее во вторник министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув и заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович в совместном заявлении сообщили, что Лондон исключит ряд спорных поправок из текста законопроекта о внутреннем рынке, которые нарушают условия соглашения о Brexit. В частности, достигнуто согласие о присутствии представителей ЕС в Северной Ирландии при проверке и контроле британскими властями товаров, которые попадают на североирландскую территорию из Великобритании. Таким образом Брюссель сможет следить за применением Лондоном тарифов Евросоюза в отношении тех товаров, которые в условиях открытой границы могут идти транзитом через Северную Ирландию в Республику Ирландия, являющуюся страной - членом ЕС.

Предложенный ранее британским правительством закон о внутреннем рынке с момента завершения переходного периода после Brexit (31 декабря 2020 года) должен был служить для Лондона страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС. Он предусматривал возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии (части соглашения о Brexit). Критики документа утверждали, что он не только подорвет доверие к королевству на международной арене, но и поставит под угрозу Белфастское соглашение 1998 года. Этот договор между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии позволил прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии и гарантировать равные права жителям острова по обе стороны ирландской границы.