Додон пригласил Санду обсудить проведение досрочных выборов парламента

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон отклонил требование оппозиции отправить в отставку правительство Иона Кику, чтобы добиться роспуска нынешнего состава парламента. В интервью молдавскому телеканалу N4 он заявил, что вопрос досрочных выборов должен обсуждаться на переговорах между двумя крупнейшими партиями, которые имеют шансы пройти в следующий парламент.

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"Решение о досрочных выборах должно быть принято в ходе переговоров между Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партии действия и солидарности [во главе с Майей Санду]. <…> Необходимо согласовать дату досрочных выборов и совместные действия на этот счет", - сказал Додон. Он объяснил, что ПСРМ, неформальным лидером которой он является, и партия Санду смогут заблокировать работу парламента, после чего президент Санду сможет подписать указ о роспуске законодательного органа. Со своей стороны Додон заверил, что ПСРМ сделает все, чтобы досрочные выборы прошли осенью 2021 года.

Додон заявил, что проведение досрочных выборов парламента в марте будущего года, как предлагает избранный глава государства Майя Санду, невозможно в силу предусмотренных законом процедур. Он напомнил, что парламент можно распустить на основании одного из двух вариантов, предусмотренных в конституции.

"Первый - если парламент не работоспособен более трех месяцев. Предположим, что в конце декабря завершится сессия, тогда заседаний не должно быть до конца марта, и в начале апреля Санду подпишет указ о роспуске. При этом сценарии выборы пройдут в июле", - сказал Додон, отметив, что для их организации понадобится около трех месяцев.

"Второй вариант предполагает вотум недоверия правительству, либо оно подает в отставку", - сказал Додон, отметив, что в этом случае предусмотрена процедура, когда парламент дважды отклонит предложенную главой государства кандидатуру премьера. "Тогда выборы могут состояться не ранее конца весны - с середины мая", - заметил он.

При этом Додон подчеркнул, что нынешний парламент необходимо распустить и поддерживающая его ПСРМ сделает все возможное для проведения досрочных выборов в будущем году.

В нынешнем составе парламента ПСРМ располагает 37 мандатами из 101. У фракции проевропейской Партии действия и солидарности - 15. Проевропейские оппозиционные партии обсуждают возможность отставки сформированного ПСРМ правительства Иона Кику, но у них нет для этого необходимого числа голосов.

Отставка кабмина с большой долей вероятности может привести к роспуску парламента, а этого не хотят многие депутаты. По закону правительство не обязано уходить в отставку при вступлении в должность нового президента. Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря, а инаугурация Санду запланирована на 24 декабря.