Еще 20 республиканцев Палаты представителей США поддержали иск Трампа по выборам

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Еще 20 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии присоединились в пятницу к судебному иску, который фактически оспаривает победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране президентских выборах.

Данный иск, поданный в среду в Верховный суд (ВС) США в интересах действующего американского лидера - республиканца Дональда Трампа, поддержал в том числе конгрессмен Кевин Маккарти. Он является лидером республиканской фракции в Палате представителей, являющейся на данном этапе меньшинством. Нынешний шаг Маккарти и 19 его однопартийцев означает, что упомянутый иск поддержали к настоящему времени 126 из 196 республиканцев нижней палаты Конгресса.

Их документы направлены в ВС в форме, которую называют в США amicus curiae brief, или "аргументация друга суда". В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно разбирательства.

Иск Техаса

Иск, который поддержали соратники Трампа, был подан генпрокурором Техаса к Джорджии (16 мест в коллегии выборщиков), Мичигану (16), Пенсильвании (20) и Висконсину (10). Как полагает истец, в этих колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в данных штатах, по мнению генпрокурора Техаса, являющегося республиканцем, должны быть признаны недействительными. Фактически речь идет о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставит под вопрос победу Байдена.

Трамп в среду обратился в Верховный США суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Техасом иск.

Кроме того, действия Техаса поддержали еще 18 штатов, во главе которых стоят республиканцы.

В свою очередь ответчики подали в четверг в высшую судебную инстанцию ходатайство с просьбой отклонить иск.

Подавляющее большинство американских юристов, в том числе представляющих интересы Республиканской партии, признает, что практически никаких перспектив у иска нет. Не исключено, что Верховный суд США может рассмотреть его уже в ближайшие часы.

Ситуация после выборов в США

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно их официальным результатам, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее нынешний глава администрации США не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей. Пока действия юристов Трампа не увенчались успехом. В соответствии с последними данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и системы подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.