Премьер Ирландии ограничил контакты после выявления коронавируса у Макрона

ДУБЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Глава правительства Ирландии Михол Мартин ограничит передвижение и социальные контакты после сообщения о положительном результате теста на коронавирус президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом говорится в официальном сообщении премьерской администрации, распространенном в четверг.

"Премьер-министр Ирландии, как и президент Франции, присутствовал на заседаниях Европейского совета в Брюсселе на прошлой неделе, - указывается в документе. - После сообщения о положительном тесте Эмманюэля Макрона на COVID-19 Михол Мартин ограничит свое передвижение".

Пресс-служба уточнила, что глава ирландского правительства в ближайшее время сдаст тест на коронавирус. "Все намеченные на вторую половину дня мероприятия с его участием будут перенесены до объявления результатов теста", - говорится в сообщении администрации.

Ранее в четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на наличие коронавируса, и его результат оказался положительным. Ранее об ограничении своих социальных контактов и передвижении сообщили другие участники саммита ЕС, в частности главы правительств Испании Педро Санчес и Португалии Антониу Кошта.