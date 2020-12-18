В Киргизии заявили о заинтересованности в получении российской вакцины от коронавируса

БИШКЕК, 18 декабря. /ТАСС/. Киргизия выражает заинтересованность в получении разработанной в России вакцины от коронавируса. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке во время онлайн-заседания Совета глав государств - участников СНГ исполняющий обязанности президента, спикер парламента республики Талант Мамытов.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Мы заинтересованы в получении российской вакцины от коронавируса", - сказал он.

Мамытов поздравил РФ и российского президента Владимира Путина со "своевременной разработкой нескольких вакцин от коронавируса" и выразил надежду на то, что уже в ближайшее время эти препараты станут доступны для жителей других государств.

По словам Мамытова, благодаря совместным действиям странам СНГ удалось "успешно противостоять современным вызовам и угрозам, одной из которых стала пандемия коронавирусной инфекции". "Хочу выразить благодарность России, Казахстану и Узбекистану за оказанную республике поддержку в борьбе с распространением коронавируса", - отметил он.

Последствия пандемии стали самым "тяжелым испытанием для экономики всех стран, в том числе СНГ, за последние десятилетия", отметил Мамытов. В связи с этим для выхода из кризиса и. о. президента призвал партнеров по СНГ "совместными усилиями ликвидировать последствия пандемии путем активизации торговли, улучшения ситуации с передвижением рабочий силы на пространстве Содружества".

"В условиях закрытых границ нам также необходима практика зеленых коридоров на границах, что позволит оперативно доставлять населению продукты первой необходимости, лекарства и медоборудование", - подчеркнул Мамытов.