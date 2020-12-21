Аргентина приостанавливает авиасообщение с Великобританией

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Аргентина временно приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщило министерство внутренних дел республики.

"Правительство решило с завтрашнего дня (21 декабря - прим. ТАСС) в профилактических целях приостановить прибытие и отбытие рейсов из Великобритании в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, где было объявлено о появлении нового штамма COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.