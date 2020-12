Конгрессмен-республиканец назвал "надувательством" попытки оспорить итоги выборов в США

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Однопартиец действующего президента США республиканца Дональда Трампа конгрессмен Адам Кинзингер (от штата Иллинойс) назвал "надувательством" попытки пересмотреть итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов во время процедуры их утверждения в Конгрессе.

Газета The New York Times 13 декабря сообщала, что группа законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) 6 января в Конгрессе собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов.

"Это надувательство, и оно разочарует тех людей, которые думают, что победа на этих выборах была украдена, которые полагают, что это возможность изменить это", - заявил законодатель в воскресенье в эфире телеканала CNN. "В реальности нет никакой движущей силы, способной поменять результаты выборов", - убежден он. Он уточнил, что после того как штаты официально утвердили итоги голосования, не существует уже никакого конституционного механизма, позволяющего отменить это решение.

Ранее сам Трамп неоднократно призывал своих однопартийцев, в особенности в Сенате Конгресса США, бороться за оспаривание итогов президентских выборов.

Выборы состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.

Утверждение итогов выборов в Конгрессе

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса США должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается.

По данным газеты The New York Times, Моррис Брукс 6 января в Конгрессе намерен выступить против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин. Чтобы протест конгрессмена был принят к рассмотрению, ему необходимо заручиться поддержкой хотя бы одного из членов Сената. Поддержать Брукса, в частности, может избранный сенатор-республиканец (от штата Алабама) Томми Табервилл, который ранее допустил такую возможность. Однако газета The Hill в пятницу со ссылкой на сенатора Джона Тьюна (республиканец от штата Южная Дакота) сообщала, что лидеры республиканцев в верхней палате выступают против оспаривания Табервиллом итогов голосования, считая такой шаг бесполезным и "в политическом смысле разрушительным". В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.