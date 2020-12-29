Президент Аргентины связал критику "Спутника V" с геополитической борьбой

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V", подвергающаяся критике в определенных кругах, стала объектом нападок в торговой и геополитической борьбе. Такое мнение высказал президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью телеканалу TV Publica , вышедшем в эфир в понедельник.

"Во-первых, надо учитывать развернувшуюся торговую войну. Кроме того, поскольку мир жаждет получить вакцину, идет и геополитическая борьба за звание того, кто ее предоставит. И как мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи", - сказал он.

Фернандес отметил, что производство вакцины от коронавируса - это бизнес с заключением сделок на миллионы долларов. "Идет жесткая борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других", - добавил он.

"Внезапно создается впечатление, что мы сделали что-то плохое, поскольку в Аргентину были поставлены 300 тыс. доз, когда власти других стран просят хоть какое-то количество вакцин для своих граждан", - сказал Фернандес, комментируя негативное или скептическое отношение к "Спутнику V" среди аргентинских оппозиционных политиков и журналистов.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V". Первая партия препарата в количестве 300 тыс. доз прибыла в южноамериканскую республику 24 декабря. С 29 декабря в стране должна начаться вакцинация.